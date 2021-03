Este fin de semana se define el Vendimia de Polo

Este fin de semana se definirá el Vendimia de Polo, el tradicional torneo del Club de Campo de Mendoza que se destaca entre los más importantes del interior del país. El mismo comenzó este miércoles y cuenta con una gran convocatoria de equipos, en su mayoría locales y con visitantes de San Luis, San Juan y Córdoba, entre otras provincias.

La competencia se juega en tres categorías: mediano, bajo y potrillos. El primero reúne a ocho conjuntos de 8 goles, divididos en dos zonas, con los mejores jugadores mendocinos. El bajo, en tanto, tiene a nueve conjuntos de hasta 4 goles agrupados en tres zonas. En cuanto a los más chicos, hay cuatro conjuntos del semillero provincial.

En esta edición vale resaltar la figura de Mili Sánchez, de San Luis, como una de las dos mujeres inscritas en el torneo, que además juega las dos categorías mayores. La otra es Lupita González, que participa del bajo junto a su hermano Genaro (juvenil) y su papá Gastón.

Gonzalo Bernal y Maxi Vicchi, organizadores del evento, agradecen especialmente al Club de Campo, a las marcas auspiciantes y a Oscar David por el apoyo brindado.

La programación para este fin de semana

MEDIANO

Viernes 19

15.00 PepperTree vs. Los Sauces Tunuyán

17.00 Pink vs. La Lagunita

Sábado 20

14.00 Pink vs. CCM

15.00 Los Sauces T. vs. La Legua

16.00 PepperTree vs. La Lupita 2

17.00 Oscad David vs. La Lagunita

Domingo 21

Finales

BAJO

Viernes 19

13.00 Ganador D1 vs. Los Sauces

14.00 Ganador D1 vs. La Lomb/La Delf

16.00 Ganador D1 vs. La Lupita 1

Sábado 20

12.00 Semifinal 1

13.00 Semifinal 2

Domingo 21

Finales

Historia del Vendimia de Polo

El Torneo Vendimia, que organiza el Club de Campo, es el más importante de la provincia y de la región Oeste. Comenzó a jugarse en El Cóndor, el primer club de Mendoza y en 1973 pasó al Club de Campo, que fuera fundado un año antes por amantes del golf y un grupo de polistas con un estatuto compartido entre ambos deportes.

El Vendimia es un clásico de marzo en el mediano hándicap argentino. Jugadores de San Juan, San Luis, Córdoba y muchas veces Buenos Aires se acercan a Mendoza para medir fuerzas con los locales.

En 1965, en la primera edición de la Copa Vendimia jugada en El Cóndor, llegaron a Mendoza figuras de 10 goles como los Heguy, Dorignac y Juan Carlos Harriott (h).