"No sé ni cómo entró": la confesión de Lentini sobre su primer gol en el triunfo de Gimnasia

Ramón Lentini tuvo una tarde ideal. El centrodelantero de Gimnasia y Esgrima fue la gran figura de la victoria ante Agropecuario de Carlos Casares por la primera fecha del Grupo A de la Primera Nacional, ya que anotó los dos goles del triunfo mostrando una contundencia absoluta al aprovechar casi todas las ocasiones de gol que tuvo, incluso con una definición más que particular a la hora de abrir el marcador, ya que lo hizo tirado en el piso.

Luego del triunfo en el Víctor Legrotaglie, Lentini destacó en diálogo con la prensa que fue "una victoria importante, queríamos arrancar ganando y gracias a Dios se dio el resultado", a la vez que se mostró satisfecho de su actuación personal recordando las ocasiones que supo errar en el torneo pasado. "La verdad que uno se lamentó en su momento, pero hoy pudo entrar, tenemos que seguir con esta racha porque se viene un partido difícil", reflexionó.

A la hora de analizar el trámite del partido, el goleador Mensana destacó la efectividad del equipo, que pegó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. "Fuimos contundentes, la verdad es que estuvimos practicando toda la semana: sabiendo cómo iban a jugar ellos, nosotros teníamos que esperar y lastimar en el momento justo, hoy lo hicimos y se nos dio el triunfo".

El primer gol de esta tarde tuvo la curiosidad de que Lentini estaba en el piso cuando definió, y confesó que no sabe cómo fue el tanto. "Fue un centro de Cristian (Llama) que fue pasado, quise anticipar y me caí al piso. Vi que la pelota volvió otra vez con el centro de Oscar (Garrido) y le pegué como estaba, en el piso, no sé ni como entró".

Finalmente, pensando en qué cosas debe mejorar Gimnasia para los próximos partidos, Lentini consideró que "por el momento estamos bien", y analizó que la clave es "estar tranquilos siempre, lastimar en el momento justo que el torneo pasado no lo pudimos hacer, nos equivocábamos en los últimos pases, hoy pudimos estar tranquilos y logramos el triunfo".