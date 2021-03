El duro momento de Luka Romero: de jugar ante el Madrid a ni siquiera concentrar

El delantero argentino de origen mexicano Luka Romero, de 16 años, pasó a jugar en la filial del Mallorca, en la tercera división española de futbol, debido a que aún no llegó a un acuerdo con la directiva del equipo para firmar contrato como jugador profesional, señaló hoy la prensa española.



Romero, quien decidió representar a Argentina pese a los intentos de México y España para que integre sus seleccionados, no juega con el primer equipo en la Segunda División de España desde el 7 de diciembre de 2020 cuando enfrentaron al Castellón y no fue citado en las pasadas siete convocatorias, señaló el periódico deportivo Marca.





El argentino, nacido en Durango, México, debutó en la Primera División de España la temporada pasada cuando jugó siete minutos en un juego contra el Real Madrid en el Estadio Alfredo di Stéfano y fue el único que disputó en la Liga.



Tras el debut y el descenso del Mallorca, Romero cumplió los 16 años y la directiva ha intentado que firme su primer contrato profesional con la intención de luego venderlo ya que muchos equipos destacados de Europa desean contar con él, como la Juventus de Italia.



Luis García Plaza, entrenador del equipo, señaló: "Debe tener paciencia y esperar su momento. Creo que se puso muy rápido en el mercado. Yo estaba en China cuando leí que un chico de 15 años había debutado en Primera con el Mallorca y miren la evolución que tuvo".



Por ahora, Romero entrena con el primer equipo, pero juega en la filial, que actúa en la tercera división, pero en las últimas horas afirman que desde el entorno del argentino desean llegar a un acuerdo que beneficie a todos, ya que con lo que esta sucediendo se perjudican el club y el jugador.