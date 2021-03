Dos pésimas noticias para Boca a horas del Superclásico con River

Miguel Ángel Russo no tendrá a Ramón Ábila entre los concentrados para el Superclásico con River. El delantero se había retirado del entrenamiento del miércoles por un cuadro de anginas. A pesar de que el jueves se reincorporó, no lo vieron bien en la práctica de fútbol y el técnico tomó la decisión de no incluirlo en el duelo que se jugará el domingo en La Bombonera.

Wanchope no volvió a jugar desde su operación por una hernia inguinal -tras el partido contra Banfield por la final de la Copa Diego Maradona- y, teniendo en cuenta su racha goleadora ante el Millonario, la idea era llevarlo al banco de suplentes por primera vez pero deberá esperar un poco más para volver a la cancha.

La otra mala, que podría confirmarse en las próximas horas, es que Edwin Cardona no se habría recuperado de las molestias que sintió en la práctica de ayer y estaría descartado. "Cardona está un 70% afuera", expresaron desde el cuerpo médico de Boca. De confirmarse, cambiará considerablemente el panorama teniendo en cuenta que el colombiano es clave en el esquema.

¿Las buenas? Una de ellas es que Carlos Tevez estará desde el arranque y la otra tiene como protagonista a Marcos Rojo quien sería por primera vez convocado por el entrenador. El ex Manchester United estaría en el banco de suplentes, pero no hay que descartar la chance de que sea titular.