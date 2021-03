Con una ausencia de peso, los elegidos por Gallardo para visitar a Boca

El próximo domingo, desde las 18, el país volverá a paralizarse como consecuencia de una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera. Los técnicos de ambos equipos comenzaron a definir los once titulares para el partido y en las últimas horas Marcelo Gallardo entregó la lista de concentrados para enfrentar al Xeneize.

Como se suponía, Gonzalo Montiel no podrá ser parte del partido teniendo en cuenta que se sumó hace pocos días tras ser diagnosticado con mononucleosis, pero también llamó la atención la ausencia del juvenil Lucas Beltrán quien había tenido minutos con el Muñeco en algunos partidos. Javier Pinola tampoco estará presente, tras fracturarse el antebrazo izquierdo.

En conferencia de prensa, el entrenador expresó que tiene confirmado el equipo que pondrá en cancha de Boca pero no quiso hacerlo público: "Yo no tengo dudas. Tengo el equipo, no lo voy a dar. Tengo el equipo confirmado, no se lo confirmé a los futbolistas. Supongo que mañana lo haré para que estén enfocados".

De igual manera, por las diversas informaciones que salieron a la luz, el once sería con Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana o Héctor Martínez; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.