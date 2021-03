Vacunaron a Bilardo contra el coronavirus y revelaron qué pasó con la noticia de la muerte de Maradona

Carlos Salvador Bilardo, el último entrenador hasta el momento en llevar a la Selección argentina a ganar la Copa del Mundo, recibió a fines de febrero la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que tiene 80 años, y su hermano Jorge contó que el Narigón "se puso contento. Y sí, estaba esperándola, y más siendo doctor".

En diálogo con radio Villa Trinidad, Jorge Bilardo relató que "fue con su hija Daniela. Estaba contento, ahora está esperando la segunda dosis". Además, se refirió al revuelo que se armó en torno a aquellas personas que ya se han vacunado y no les correspondía: "Si era por acomodo, Carlos no se vacunaba, pero como tiene más de 80 años, tenía prioridad. Se puso contento, siempre pedía por la vacuna".

Bilardo se encuentra en el geriátrico The Senior Crown, de Almagro, donde está controlado permanentemente debido a que padece el síndrome de Hakin-Adams, una enfermedad neurológica con síntomas similares a los del mal de Parkinson o el mal de Alzheimer. Allí pasa sus días viendo mucho fútbol. "Todavía me llama a las 2 de la mañana y me pregunta dónde juega tal. Me dice 'te la pasás durmiendo' y me pregunta algo sobre fútbol", contó también su hermano.

Por otra parte, al doctor aún no le han informado de la muerte de Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre pasado y por lo cual este miércoles habrá una marcha en el obelisco pidiendo justicia ya que todo indica que su entorno no hizo nada para evitar el fatal desenlace.

"Aún Carlos no sabe que Diego murió. ¿Para qué? Los médicos le manejan los canales, le ponen fútbol europeo y alguna serie en Netflix", explicó Jorge Bilardo, y agregó además que "si Carlos se entera de la manera en la cual murió Diego, los mata a todos. Todavía no sabe que murió Diego, ni Tata Brown ni Sabella", concluyó.