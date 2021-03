La bronca de Lisandro López tras el empate de Boca

Lisandro López, defensor de Boca y autor del empate de su equipo en la igualdad 1 a 1 ante Sarmiento se lamentó por los puntos perdidos en la Bombonera, donde todavía el Xeneize no ganó este año.

"Me voy triste porque estamos regalando puntos en casa que antes no perdíamos, por lo que debemos ir mejorando", destacó Licha a la transmisión oficial del partido.

"En el gol lo señalé a Carlos Izquierdoz porque lo tuve que reemplazar cuando se lesionó. No sé que tiene, pero no me gusta entrar por alguien lesionado. Pero él es un guerrero y por eso se lo dediqué", avisó.

Pero luego volvió sobre el partido y siguió siendo crítico con el juego de su equipo. "Tenemos que mejorar, porque antes manteníamos el arco en cero, cosa que ahora no está sucediendo". "Y además debemos ser más rápidos con la pelota", advirtió.

Boca empató esta noche ante Sarmiento 1 a 1 de local por la tercera fecha y suma cinco puntos en la zona B de la Copa de la Liga Profesional. De los cuatro goles convertidos hasta ahora, dos los hizo Izquierdoz y el restante hoy su reemplazante López.