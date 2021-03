Apareció Fernando Alonso y dejó un mensaje tras el accidente

Fernando Alonso no estará en la presentación de Alpine F1 que tendrá lugar mañana martes 2 de marzo. Un día en el que también tendrá su puesta de largo Mercedes.

El asturiano ha querido enviar un mensaje a sus aficionados. Es la primera vez que se le ve hablar tras el atropello que sufrió el pasado 11 de febrero. El bicampeón mundial de F1 fue embestido por un coche cuando se entrenaba en bicicleta por Lugano (Suiza).

¿Que se hizo? Pues la fractura del maxilar superior fue reconstruida y recolocada con éxito en el hospital de Berna. Además se le extrajeron un par de piezas dentales dañadas. Tras ser dado de alta, Alonso pudo reanudar su preparación física de cara a la temporada que empieza a finales de este mes en Bahréin.

Debido a que hay restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, Fernando no podrá viajar para estar con su equipo con vistas a la presentación del A521. Sí se espera que esté su compañero, Esteban Ocon. El español ha desvelado la razón por la que estará ausente en un vídeo que ha publicado Alpine F1.

El mensaje

"Hola a todos. Como ya sabéis, no podré estar en la presentación del equipo el martes en Reino Unido. Las actuales restricciones de viaje entre Suiza y Reino Unido hacen muy complicado el poder viajar. Pero, de todos modos, lo seguiré virtualmente, como todos, no importa que no esté físicamente. Estoy deseando enseñaros el coche, los nuevos colores y probarme la nueva ropa. Estoy muy emocionado y os veré muy pronto", ha señalado Alonso.

Sea como fuere, esto no deja de ser un contratiempo menor. Lo esencial es que sí se espera que Alonso esté listo para los test de pretemporada que se celebrarán en Bahréin del 12 al 14 de marzo.