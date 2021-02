Gallardo habló de todo y no se olvidó del Morro García

River arrancará formalmente la temporada 2021 este miércoles, cuando se enfrente con Defensores de Pronunciamiento por los 32° de final de la Copa Argentina, y en la previa del debut del Millonario, Marcelo Gallardo brindó otra atractiva conferencia de prensa, en la que habló de su continuidad, los distintos nombres que suenan en el mercado de pases y dio 10 de 11 para jugar mañana ante Depro en la cancha de Banfield.

"No estoy acá para confirmar nada", arrancó Gallardo para despejar rápidamente cualquier tipo de especulación sobre su futuro y agragó: "Simplemente, para comunicarnos y hablar de los temas que han sido motivos de charla. Siete años en un lugar de tanta exigencia, lo que demanda esta institución, genera un sentir en cada finalización de temporada que me lleva a ver dónde estamos parados".

Gallardo, como cada vez que habla sobre su continuidad, aseguró que es un momento de evaluar todo lo que lo rodea y ver si están todas las partes (dirigentes, futbolistas y cuerpo técnico) en sintonía para seguir al frente de un proyecto muy exigente. “No hablo de la victoria, este año no ganamos nada. Hablo de seguir involucrados, no es lo mismo estar dos años en un lugar que siete años en River. Tengo que mirar a mí alrededor, conectarme con mi entorno, con toda la gente involucrada… Necesito de todos, yo soy la cabeza, pero no puedo solo".

Gallardo, además, habló uno por uno de todos los nombres que se relacionan en este mercado de pases a River. El Muñeco le abrió la puerta a Jonatan Maidana, reconoció está permanentemente en contacto con Sebastián Driussi y contó el día en el que puso por primera vez los ojos en Agustín Palavecino. Además, se refirió al futuro de Leonardo Ponzio y Javier Pinola después de junio y se enojó cuando le preguntaron por Marcos Rojo.

La última de Gallardo, sobre el principio: las ganas de seguir

El día que puso en el radar a Palavecino

"Fue en ese partido, me llamó la atención en ese momento. No solo veo lo que hacemos nosotros como equipo, también veo si me llama la atención al jugador de los que enfrentamos y lo pongo en el radar. Allá por el 2018, que jugamos Copa Argentina por Platense, vimos un buen proyecto de jugador que se consolidó en Colombia. Esperemos que se empape del fútbol argentino y se adapte rápido, tiene talento".

La formación de jugadores como objetivo

"Intentamos formar futbolistas, que al final del recorrido tengan una salida laboral, lo que no quiere decir que todos los que se formen puedan jugar en este club. Algunos tienen más talentos que otros, otros van a madurar afuera para poder regresar... Es lo que queremos lograr. Los que están capacitados para jugar los tenemos acá y los que todavía no han tenido ese desarrollo, han tenido la posibilidad de ir afuera y vivir del fútbol. Algunos van a jugar en la Primera de River y otros, en otro lado. Queremos tener una escuela de formadores de jugadores.

Biscay, Buján... ¿se puede romper el grupo de trabajo?

"Primero, no tengo la potestad para decir que es inviable. Estamos muy consolidados como equipo de trabajo, si no fuera así el vínculo se habría cortado después de tantos años. Entiendo también que se generen este tipo de cuestiones cuando son falsas, pero no estoy para desmentir las cosas que se dicen".

La continuidad de Enzo Pérez

"Tuve charlas con él, estuvimos hablando sobre el tema. Habla de nuestro sentido de pertenencia. Cuando estás muchos años en este club, los jugadores hablan muchísimo de la exigencia, no solo física, estar preparado para salir a competir todo el tiempo. Habla bien de Enzo que haya tomado la posibilidad de quedarse y el deseo de continuar. Es un poco de lo que hable al principio, de todo lo que teníamos que revisar para seguir adelante".

Gallardo y la vuelta del público

"A quién no le gustaría volver a ver el fútbol con el hincha, que es lo que hace al espectáculo. Un fútbol sin hinchas hemos tenido la experiencia este año y no es lo mismo cómo se vive, siente y transmite. El protagonista necesita del público, ese ida y vuelta se extraña. Dependerá de las autoridades sanitarias y lo que eso requiere".

La expectativa sobre el nuevo estadio Monumental

"Nos tiene expectantes, no lo pudimos probar todavía. Es un trabajo muy bueno el que se ha desarrollado, un campo de juego que venía sufriendo bastante desde hace muchísimos años. Viene muy bien tener la posibilidad de tener un campo de juego de primer nivel. Tenemos mucho deseo de poder pisarlo".

El equipo ante Depro: 10 nombres y una duda

"Tenemos muchos chicos y lesionados. Tenemos a (Nicolás) De la Cruz que estaba con una pequeña carga, no sabemos si va a poder estar mañana. No va a variar en la línea de tres centrales. Me falta un nombre, veremos si no es De la Cruz quién va en ese lugar". Los nombres confirmados por Gallardo son Armani, Casco, Díaz, Rojas, Pinola, Angileri, Enzo Pérez, Julián Alvarez, Borré y Matías Suárez.

El cambio de sistema

"Tenemos esa posibilidad de poder reconvertirnos sin tener demasiados problemas, no genera ningún cambio en la búsqueda. No hemos tenido problemas en adaptarnos, ha sido algo bueno para mí. Podemos funcionar bien sin entrar en un sistema rígido. Evaluamos momentos, si nos sentimos cómodos con tres centrales y el funcionamiento no se resiente, iremos por ahí".

El recuerdo del Morro García

"Compartí con el Morro, fui compañero de él... Tenía 20 años cuando fui a Nacional, era un chico lleno de energía. No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él, pero teníamos una buena relación, una buena química. No puedo salir del shock que me generó la noticia, la tristeza y dolor, es muy fuerte. Que descanse en paz, me generó muchísimo dolor".

La final de la Copa Libertadores

"Cualquier cosa que pueda decir sobre quién mereció, será motivo de discusión. No ganas solamente por merecimiento. No pasó pagar una factura muy alta en el partido de ida, hicimos muchos méritos en el segundo para pasar pero no nos alcanzó. Si nos guiamos por lo futbolístico, no tengo otra que reconocer a mi equipo por las formas y las valentías con las que jugaron, siguen teniendo ese fuego sagrado. Para mí no siempre el campeón es el mejor, a mí quizás me representa otro equipo".

El presente de Nacho Fernández

"Está haciendo reposo médico y todavía no ha podido entrenar, lo hará de acá a una semana más. Veremos cómo se va desarrollando lo que dije, el día a día va a determinar si Nacho va a seguir con nosotros. Necesitamos una respuesta antes (de que abra el mercado en Brasil) para tener la chance de salir al mercado. Sin dinero, no podemos salir. Necesitamos vender. Dependeremos de lo que suceda con Nacho para salir al mercado".

La renovación de Gonzalo Montiel

"Habla muy bien de él, una persona de bien y con valores tremendos. Podía tomar una postura diferente y no lo hizo, es un jugador del club y quiere al club. Por encima de los jugadores y los dirigentes está la institución, me pone muy contento de que haya sucedido así y Gonzalo va a tener mercado proximamente. No para de crecer. Su evolución no ha llegado a su techo, jugadores como él son requeridos en otras ligas".

Alex Vigo, una alternativa por el lateral derecho

"Es un jugador que nos habíamos interesa hace un tiempo atrás, nos interesa y tomamos contacto con Colón. El jugador está muy interesado, lo manifestó en el día de hoy. Sería un pecado que no se pueda desarrollar un canal de conversación viable, dependerá de lo que evalúen los dos clubes".

Ponzio y Pinola: su futuro luego de junio

"Hablo con ellos permanentemente, sobre todo del futuro a corto plazo. Son dos ejemplos de profesionales y que vienen con el mismo deseo a entrenar que lo hacían hace años atrás. Más allá de la edad, me interesa su actualidad. Mientras vea que son competitivos los voy a seguir teniendo, haremos la evaluación en el momento indicado, en junio. Ellos son inteligentes y van a ir entendiendo si están para competir".

Gallardo y el "no hacer la plancha"

"Tenemos que seguir estando activos, es la manera de decir estamos alineados, vamos por acá... Ha sido así siempre. Necesitaba saber si podemos seguir haciendo ese mismo trabajo. Sigamos siendo sensato en la manera de trabajar. El equipo necesita inyectarse de movimiento, competencia, como lo hicimos anteriormente. Necesitamos jugadores funcionales a nuestra estructura de juego, dentro de las posibilidades económicas".

La posible salida de Nacho Fernández a Brasil

"Es un jugador fundamental, si tiene deseo de salir y las partes se ponen de acuerdo, Nacho será uno de los jugadores que nos dejará en este mercado de pases. Si se ponen de acuerdo, Nacho tiene deseo de salir y así será".

Sebastián Driussi: posibilidad real

"Vengo hablando con él casi todos los días, de un mes a esta parte. Está haciendo el esfuerzo de venir, depende del club ruso".

Héctor Martínez, con chance de regresar

"Estamos viendo si podemos contar, hablé con él, está con ganas de venir. Se resolverá en estos días también. Tuvo que salir del club (fue a Defensa y Justicia) para seguir evolucionando, creciendo y haciendo camino. Es la tercera opción que estamos manejando".

Jonatan Maidana, con las puertas abiertas

"Maidana, lo valoro, es uno de los símbolos de este proceso... Es uno de los jugadores a los que no le puedo decir que no, no le puedo cerrar la puerta del club. Sé lo que me da, sé que si viene va a competir y va a hacer competir a los demás. No le aseguro la titularidad. Esperemos que se pueda sumar en los próximos días también. Si juega o no juega, dependerá de él".

¿Habló con Marcos Rojo?

"No vengo a desmentir. Se dijeron muchas cosas, voy a hablar sobre los que sí me interesan. Los que están sobre la mesa, los que están siendo evaluados, muchos de ustedes lo informaron y otros se están resolviendo. El tema de (Agustín) Palavecino, que está a punto de arribar, está todo acordado entre los clubes. He hablado, me he comuniqué y se está por concretar"

La evaluación sobre el presente: "Tenemos que seguir con este entusiasmo para seguir"

“Necesitamos ver si seguimos con ese mimo entusiasmo, mismo deseo, no solamente nosotros si no también todos los demás. Este tiempo me tomé para ver. Uno no está por estar, necesito que esa vara, esa exigencia, siga expresándose. Y en eso estamos todos involucrados. No vengo a comunicar mi continuidad, hay cosas que hay que evaluar y seguimos evaluando. No presiono a nadie, quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos, y si tenemos el mismo deseo”.

Marcelo Gallardo y su futuro inmediato, en el arranque de la conferencia

