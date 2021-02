Estremecedor relato y la última conversación de un excompañero con el Morro García

La muerte del Morro García conmocionó a todo el mundo futbolero y desde que se conoció su fallecimiento sus excompañeros no pararon de enviar mensajes de despedida para el uruguayo. Sin embargo, solo algunos pudieron hablar antes de que tomará la drástica decisión de quitarse la vida y uno de ellos fue el mediocampista Facundo Silva, quien reveló cómo se sentía el atacante.

El actual jugador de Olimpo de Bahía Blanca, que compartió plantel con el Morro en el Tomba en 2016, publicó en su cuenta de Instagram una foto junto al exdelantero, acompañado de un sentido mensaje. "¿Por qué no me diste una señal así me daba cuenta? Hablamos hace dos días por videollamada y estabas bárbaro como siempre. Me siento hasta culpable de no poder darte una mano, pero es que siempre estabas bien y nadie te ganaba, eras como un superhéroe que no hablabas de los problemas. Cuando te preguntaba decías: 'Estamos bien, perro'", comienza el escrito.

Silva también apuntó contra el ambiente del fútbol. "Me hiciste pensar hoy, ¿habrá sido por el fútbol? Son todos una mierda en este ambiente, nadie valora nada y lo que menos les importa es la persona. ¿Por qué hiciste eso, hermano? Estoy completamente roto, vacío por completo. Sé que no vas a estar más, pero cómo te voy a extrañar", continuó.

Además, el jugador de 30 años mostró su tristeza por la muerte de su amigo. "Hoy es uno de los peores días de mi vida, pero sé que donde estés me vas a acompañar. Hoy brindo desde acá con una copa de vino en tu honor. Te amo, nunca te voy a olvidar, te lo prometo", concluyó.