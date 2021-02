El ex River al que le "encantaría tener una nueva etapa" en el club

El volante Matías Kranevitter expresó hoy su deseo de volver a River Plate en un futuro, pero no en lo inmediato mientras se desempeña en Monterrey de México.



"Me encantaría tener una nueva etapa en River. Es un club que me ha dado todo y necesito en mi interior devolver eso. Dependerá de muchos factores, cuando tenga que ser va a ser", manifestó Kranevitter en diálogo con radio Colonia.



Kranevitter, de 27 años, surgió de las divisiones juveniles de River, concretó su debut de la mano de Ramón Díaz y adquirió mayor protagonismo con Marcelo Gallardo.



"Hoy en día no tengo la idea de volver a Argentina, quizá más adelante pueda volver. Me gustaría jugar en el club de donde salí, que es River", indicó Kranevitter.



El ex Atlético de Madrid de España también contó una anécdota que involucró a Enzo Pérez, actual referente del equipo de Gallardo: "una vez en la selección, (Gabriel) Mercado le llevó una camiseta de River a Enzo y se emocionó tanto que casi se pone a llorar. Me pone contento que esté en nuestro club".