"Me gustaría volver a River": la frase que llena de ilusión a Marcelo Gallardo

El defensor Héctor David Martínez expresó hoy su deseo de volver a River Plate, el club donde se inició, luego de una buena temporada en Defensa y Justicia en la que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

"River es el más grande de Argentina y del mundo. Viví ahí, es hermoso, no tengo dudas que si me llega la oportunidad no voy a dudarlo porque tengo las ganas de jugar con la banda. Si bien jugué un partido, quiero aprovecharlo un poco más, me gustaría volver", manifestó Martínez al sitio 'Márketing Deportivo'.

Martínez se inició en River, pasó a préstamo a Defensa y Justicia que compró la mitad de su pase a cambio 900 mil dólares. Los dirigentes de ambos clubes iniciarán negociaciones esta semana para definir el futuro del futbolista que generó interés en Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Pero el Millonario descartó esa opción y le comprará ese porcentaje por 1.2 millones de dólares: la operación se terminaría de cerrar entre lunes o martes. En total, el Halcón terminará ganando 300 mil dólares entre lo que pagó en su momento y lo que recibirá pronto por Martínez.

"No tuve muchos cruces con (Marcelo) Gallardo, pero es un gran entrenador, lo tiene todo, está en cada detalle. Te aconseja, te corrige, es un gran entrenador y lo sabe todo el mundo", indicó el defensor de 23 años, que sólo disputó un partido con el Muñeco como entrenador.