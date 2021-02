Así fueron los últimos días del Morro García

La muerte de Santiago García sacudió al fútbol argentino. El problema de la depresión y la ansiedad de los jugadores y exjugadores, que muchas veces se presenta como un tema tabú, volvió a quedar en el centro de la escena. Porque todavía quedan muchas incógnitas sobre la decisión del Morro de quitarse la vida, pero hay otras tantas que son una certeza. Y una de ellas es que estaba con tratamiento psiquiátrico hace tiempo.

Entrenamiento y último contacto del Morro García

Según confirmaron desde Godoy Cruz, la última práctica del Morro en el club fue el martes. Al día siguiente, tuvo su último contacto confirmado. Fue con Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, quien en Sportia recordó: "Lo noté bien. Por eso la mayor sorpresa, yo en broma le decía 'bueno, moreno, apurate que te estamos esperando... no te hagas el vivo' y él decía 'no tranquilo, ya va a salir'. Sus comentarios eran positivos, todo lo contrario de lo que lamentablemente sucedió".

Problemas familiares y relación conflictiva

El Morro García tenía una hija en Uruguay a la que no venía hace tiempo, una situación que lo tenía muy mal, teniendo en cuenta su cuadro depresivo y su tratamiento psiquiátrico. De hecho, su intención de volver a Nacional también tenía que ver con estar cerca de su familia. Además, el diario Uno informó que el Morro mantenía una relación sentimental conflictiva con una mujer de Mendoza que todavía estaba casada.

El celular y el departamento, claves en la investigación

La Comisión Directiva de Godoy Cruz emitió un comunicado que no publicó en sus redes sociales pero sí envió a grupos de periodistas. “Su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con esta Institución”, informa el texto.

En este sentido, desde el Tomba agregaron que los problemas personales a los que refieren en dicho comunicado estaban vinculados a su depresión y su relación sentimental conflictiva con una mujer a la que, además, le habría enviado mensajes con amenazas, información que por el momento no confirmaron desde la fiscalía de Claudia Ríos, que sí confirmó que brindará una conferencia de prensa después de las 18, una vez finalizadas las medidas de investigación correspondientes.

Colgado en Godoy Cruz y con ganas de ir a Nacional

La relación entre el Morro García y José Mansur, presidente de Godoy Cruz, estaba rota hace tiempo. "Su ciclo está terminado. Necesitamos líderes positivos. Hemos tenido líderes negativos. Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, estar en rojo con todas las mediciones. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido", había dicho el dirigente en diciembre. El miércoles, en Radio Colonia, había agregado: “Hablé con los clubes interesados y no van a tener impedimento de nuestra parte, la idea es que nos quede algo por su salida”.

Balbi, de Nacional, había reconocido los cortocircuitos entre el delantero y Mansur y había manifestado la intención de sumarlo al Bolso: "Hace un tiempo que veniamos hablando con él y con su representante para que el Morro viniera, porque es su casa. Él quería venir a Nacional de vuelta. Era un jugador de la casa, no lo podemos creer" .

Coronavirus, aislamiento y tuit en medio del conflicto con el Tomba

A fines de enero, Santiago García había dado positivo en un test de coronavirus, por lo cual tuvo que seguir con los protocolos sanitarios y aislarse del resto del equipo. Fue justo en medio del conflicto con la dirigencia de Godoy Cruz: "Desde el primer día hasta el último, agradecido y con la tranquilidad de que puedo mirar a la cara a TODOS", tuiteó el 21 de enero.