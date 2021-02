Un histórico de Boca fue durísimo contra Pergolini

La crisis que vive Boca por el enfrentamiento entre los jugadores y el Consejo de Fútbol -particularmente con Jorge Bermúdez y Raúl Cascini- ha repercutido mucho dentro del club, pero también puertas afueras. Tal es así que Jorge Ribolzi, campeón de América y del mundo con el Xeneize en 1977, se refirió a la situación que vive la entidad y fue lapidario con el vicepresidente Mario Pergolini.

“Escuché declaraciones de Ameal de tratar de apaciguar y me parecieron correctas, pero escucho hoy a Pergolini y me da vergüenza. Aunque lo haga con ironía, ¡estás en Boca, tomatelo con seriedad!”, estalló el ex mediocampista que tuvo dos periodos en el club de La Ribera. Su declaración se da luego de que el dirigente haya publicado un irónico video en sus redes sociales -que luego borró- culpando a los medios por el momento que atraviesa Boca.

Sin embargo, Ribolzi también les tiró un palito al plantel por su actitud y destacó al vice segundo, Juan Román Riquelme. “Un plantel no se puede voltear a una dirigencia”, aseveró y agregó: “Román tuvo una actitud de mucho valor con nosotros”.

En diálogo con Radio La Red, el histórico jugador de Boca aclaró que “el más perjudicado de esta situación es el club” y ponderó a los hinchas: “Si mañana se juega con público, el hincha va a gritar por Boca porque está por encima de todo”.

Por último, Ribolzi analizó el papel del entrenador Miguel Ángel Russo en medio del conflicto. “No va a quedar golpeado, pero está en el medio de todo esto", cerró.