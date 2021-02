Una figura de River preocupó a Gallardo y a todos los hinchas

Marcelo Gallardo sonríe porque, además del gran número de refuerzos que llegaron después de dos mercados sin caras nuevas, River logró retener a algunas piezas fundamentales en su estructura. Una de ellas es Nicolás de la Cruz, quien extendió su contrato hasta diciembre de 2022. A días de haber estampado la firma, el uruguayo ahondó sobre su presente en el Millonario, dio indicios acerca del futuro de su carrera y confesó un momento crítico en su vida.

"Para mí es un privilegio renovar con River y tener la confianza del club”, expresó el volante charrúa de 23 años en diálogo con 100% Deporte. Aunque avisó: “De todas formas, dijimos que escucharemos opciones en el mes de junio".

Además, el hermano de Carlos Sánchez, otro de los que defendió con creces la banda roja, sostuvo: "He cambiado como jugador y me siento orgulloso. Tengo que seguir evolucionando y creciendo, el cambio más grande que me veo es mi sacrificio para recuperar. Marcelo baja una línea de juego clara y nosotros los vamos interpretando. Ahí está la clave en River".

Con vistas al horizonte de su incipiente trayectoria, el mediocampista montevideano fue consultado acerca del interés de Manchester City y aseguró: "La Premier es una de las ligas que más me seduce. El fútbol europeo para mí sería un salto muy grande. Hoy estoy muy contento y me enfoco en lo que es River".

Sobre el cierre, de la Cruz reveló que estuvo a punto de colgar los botines por la presión popular y por no poder levantar cabeza en el fútbol: "Me deprimí al punto de querer dejar el fútbol. Me sentía muy insultado y discriminado por jugar poco y porque las cosas no me salían. Las críticas en las redes sociales me llegaron muy mal. Mi señora y mi hija que contuvieron y pude salir por ellas".

Cabe destacar que entre River y Liverpool de Uruguay, club que lo vio nacer y en el que estuvo antes de recalar en Núñez, aún no hay acuerdo ante una futura venta del joven oriental. Tampoco están acordados los plazos por la deuda que mantienen los argentinos de 1.005.000 dólares, que debió haber cancelado el verano de 2020 en dos cuotas.