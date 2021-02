La curiosa frase de Matías Suárez sobre el método de Gallardo en River

Matías Suárez, delantero de River y uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, habló de su rendimiento y el presente en el Millonario.

Matías Suárez y la chance en la Selección Argentina

"Creo que todos soñamos con tener una oportunidad en la Selección. Me ilusiono con volver a estar algún día. Trabajo y entreno para eso. Ojalá se vuelva a dar para poder seguir demostrando", opinó.

Además, habló de los entrenamientos junto a Lionel Messi. "No es mi ídolo, pero tenerlo cerca cada día, verlo las cosas que hacía, me sorprendía cada día más. Y Lautaro Martínez, como dicen ustedes, tiene una potencia impresionante", contó.

Suárez comparó las derrotas ante Palmeiras y Flamengo

"Nosotros somos conscientes y nos viene doliendo mucho de que los últimos torneos llegamos a instancias finales y nos está costando poder ganar. Somos los primeros que queremos revertir esto y venimos trabajando para ganar muchas cosas este año", declaró. "Fueron dos momentos diferentes, pero la de Flamengo me dolió muchísimo por la forma en que perdimos. Hasta el día de hoy me lamento porque perdimos por detalles nuestros. Lo teníamos controlado y es una pena. Con Palmeiras no hicimos un buen partido del local. Allá jugamos mejor pero no nos alcanzó", agregó.

Matías Suárez, sobre su rendimiento en River y adaptarse al estilo de Marcelo Gallardo

"Me es difícil hablar de mí mismo, pero la verdad es que me siento muy bien, me siento cómodo gracias a mis compañeros y al entrenador que confían siempre en mí. Estoy muy contento y muy tranquilo con el rendimiento que tiene el equipo", expresó en diálogo con TyC Sports. "A mí me pasaba que era un delantero que le costaba correr a los defensores y me fui adaptando porque me lo pedía Gallardo. Uno tiene que entrenarse para estar entre los once y demostrarle al técnico que está preparado para hacer lo que pide. Con los años uno va aprendiendo muchísimas cosas. Aprendo de mis compañeros en los entrenamientos, agarrar cosas buenas que tienen jugadores y eso te hace mejor", añadió.