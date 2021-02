El contundente comunicado de Schiavi tras el conflicto con Boca

En los últimos días surgieron especulaciones sobre la posibilidad de Rolando Schiavi de demandar a Boca Juniors por haberlo despedido en 2019. Por este motivo, el ex defensor emitió un contundente comunicado explicando cómo fueron los hechos en aquella ocasión y asegurando que no demandará al club.

Pese a tener el derecho de reclamo de un Juicio por despido encubierto JAMAS INICIE, NI INICIARE NINGUN JUICIO O DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS, mi casa, mal le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente. pic.twitter.com/dud7cs7HPk — Rolando Schiavi (@Flacoschiavi) February 24, 2021

El comunicado

Atento a versiones periodísticas y rumores infundados y en algún caso mal intencionado hacia mi persona, me veo en la obligación de salir a aclarar algún hecho que circuló estos días.

Al momento de finalizar el año 2019 y la asunción de nuevas autoridades en el club, estando fuera del país por trabajo, teniendo reuniones con otros DTs y visitando clubes de Europa, recibo un llamado de un integrante del actual Consejo de Fútbol que me informa que las nuevas autoridades habían decidido rescindir mi contrato y que a partir de ese preciso momento me había quedado sin trabajo.

He intentado tomar - en dicho momento - contacto con el Presidente, quien no me atendió y alguno de los Vicepresidentes me dijo en forma expresa ante mi pedido de juntarnos que no era necesario, que no hacía falta

Yo, como toda persona que trabaja, dejé de tener un trabajo, no tuve una explicación ni reunión ni pude volver al club a despedirme de mi equipo. Rescindir o no un contrato es una decisión que perfectamente pueden tomar las autoridades, lo entiendo y no lo discuto. La forma aquí es importante. Lo que me molestó es la falta de respeto, el destrato y el ninguneo.

Ante dicha situación, obviamente consulté a un abogado e inicié - en aquel momento - una Conciliación laboral para ver si de esa manera, formalmente, podía acercar posiciones.

A efectos de aclarar de forma indubitable, sigo siendo Rolando Flaco Schiavi y el hincha sabe lo que di e hice por este club y nuestra camiseta. Además, tengo la suerte de ser hincha de esta querida institución, al igual que mi familia.

No quiero que manchen mi buen nombre y mi honor con mentiras. Pese a tener el derecho de reclamo de un juicio por despido encubierto por una suma de pesos (infinitamente inferior a lo que se dijo en las redes y medios), jamás inicié ni iniciaré ningún juicio o demanda judicial contra el Club Atlético Boca Juniors, mi casa, mal le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente.

El tiempo pondrá todo en su lugar, pero no permito ni permitiré que nadie juegue con mi buen nombre y honor y el de mi familia.

Gracias a todos los hinchas que me mandaron su apoyo, pero Boca es demasiado grande y soy muy agradecido de mi pasado en el club que reitero soy hincha y amo.

Abrazo bostero de gol a todos,

Flaco