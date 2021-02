Turf: el estreno tuvo distintas caras

El Hipódromo de Mendoza dio comienzo hoy a una nueva temporada de carreras. Se disputaron doce pruebas en total y se permitió el ingreso de público. Los profesionales, como siempre, demostraron su pasión y estuvieron a la altura de las circunstancias en la función inicial de 2021. El costado negativo es que claramente hay muchos aspectos por mejorar. La jornada finalizó con casi dos horas de atraso sobre el tiempo pactado (algo inédito) y además hubo sólo dos ventanillas vende-paga habilitadas. Es casi contradictorio invitar a los aficionados a visitar el Hipódromo luego de casi un año (la última vez que habían podido ingresar había sido en marzo de 2020) y someterlos a filas permanentes. Los protocolos establecidos para cualquier deporte remarcan evitar este tipo de hechos, pero en el turf mendocino aparentemente no pudieron resolverlos.

El otro aspecto poco positivo del arranque es que muchos sectores del Hipódromo parecen no estar de acuerdo con varias de las “reglas” que impone la nueva dirigencia. Tal es así que antes de la tercera carrera hubo un “paro” de jockeys, que hasta amagó con suspender la jornada. E incluso a lo largo de la reunión se escucharon visibles quejas de distintos actores del mundo del turf mendocino como: propietarios, prensa y hasta dirigentes.

King Ruler mostró su clase en el clásico de 1200 metros. Foto: Gentileza José Maluf

Claramente es el momento de consensuar, de sentarse a hablar y escuchar a cada una de las partes. Los malestares eternos no suelen conducir a buenos destinos.

El Hipódromo necesita avanzar y para ellos sus actores principales deben sentirse respaldados por la dirigencia, algo que actualmente parece no estar sucediendo.

La temporada está comenzando y aún resta mucho camino por recorrer, confiamos en el tino de la dirigencia para poder ir resolviendo situaciones y “caminar” junto a los protagonistas de la actividad. Estamos convencidos de que las acciones con consenso y en consulta con especialistas, son altamente positivas en este tipo de situaciones…

Hel Linyera fue el mejor de la cuadrera mejor rentada de la tarde. Foto: Gentileza José Maluf

MARCUS TRAIANUS SORPRENDIÓ EN EL APERTURA

El clásico “Apertura Sr. David Crocco” disputado sobre 1600 metros era mucho más que un carrerón en la previa. La nómina de participantes contaba con lauros por doquier y se esperaba ver un gran espectáculo. Finalmente esto sucedió en pista, pero su protagonista principal terminó siendo un caballo que no estaba en los papeles de muchos. El alazán Marcus Traianus (Equal Stripes) se quedó con la victoria luego de lugar en la punta con muchos de sus compañeros de suelta desde el vamos y sacar a relucir su guapeza en el derecho para vencer por uno y medio cuerpos al sanjuanino Will Smith. Gran conducción de Daniel Gómez para el pupilo de Ramón Abrales que terminó empleando un tiempo de 1’ 38” 4/5 para la milla y pagó $ 5,40 a ganador.

KING RULER EN EL CORTO

El zaino King Ruler desplegó toda su categoría en el Clásico “Carnaval”, disputado sobre 1200 metros. El pensionista de Franco Stirpa venció por ¾ de cuerpo al valiente The Country en el buen registro 1’ 13” 2/5 para doce cuadras. Vaya desde aquí una gran felicitación para toda la gente linda de la caballeriza La Gran Fortuna.

HEL LINYERA EN LA CUADRERA BRAVA

Hel Linyera se quedó con el Clásico “Apertura Cuadreras” disputado en noveno turno. La prueba no contó con la participación de Golazo Da Jessie. En la previa se había comentado que las cuadreras, a partir de esta jornada, iban a contar con control antidoping. Al menos esa versión circulaba desde altos dirigentes de la actividad. Finalmente hoy se comunicó que esta información no era tal y eso generó algunas confusiones, tal es así que sus propietarios decidieron retirar a Golazo Da Jessie debido a esta situación.

En la pista la gloria fue para Hel Linyera y Lucas Escudero, quienes vencieron a Che Trompa por ¾ de cuerpo en un tiempo de 24” 3/5 para 450 metros.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada fue para querido José Eliezer Alves Silveyra. El jinete brasileño se radicó nuevamente en Mendoza a fines del año pasado y el trabajo comienza a dar sus frutos. Hoy “Bam Bam” obtuvo tres triunfos: arrancó con Huracán de Agua, siguió con Duncanita y finalizó con Brannister. Una gran tarde para uno de los mejores profesionales del medio.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se desarrollará el domingo 7 de marzo, con la disputa del Clásico “Vendimia”. La información sobre día de anotaciones y cartas de llamadas de esta reunión aún no fue suministrada por la gerencia del Hipódromo Mendoza a la prensa. Esperamos esto suceda en los próximos días.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “BONIZARAH (2015)” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MIDNIGHT CLUB 54 W. Escudero

2° EMMBLADOR 57 J. E. Alves S. 8 cpos

3° DOCTOR DE LEY 54 J. Gómez 10 ½ cpos

U° STONE BRIGHT 59 D. Gómez 1 ½ cpos

No corrieron: (2) NAVIGATORE. Dividendo del Ganador: $ 2,50. Dividendo de la Combinada: $ 2,85. Tiempo: 1’ 18” 4/5. Por: Indy Point y Full Night, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “TOM FORCE” - (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HURACÁN DE AGUA 58 J. E. Alves S.

2° AS YOU ARE 57 R. Zapata 7 cpos

3° INTENCIONADOR (*) 60 S. Fernández 2 cpos

4° HARE UN ÁMBITO 60 A. Miranda 3 cpos

U° SELINA KYLE 60 A. Moreno 1 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 14,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,65.Tiempo: 46” 3/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3ra carrera

Premio: “HARLAN’S RADIO (2018)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DUNCANITA 57 J. E. Alves S.

2° BONIFATIA 59 D. Gómez ¾ cpo

3° MARIAVIRA 56 D. Ledesma ½ cpo

4° EMMA COUNTY 54 W. Escudero ½ cbza

U° SPRING EVER 54 J. Gómez 4 ½ cpos

No corrieron: (1) LA MONDRIAN. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 7,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,55. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Treasure Beach y Duncan Isa, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Mago.

4ta carrera

Premio: “MANANTIALES” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAYETANA 58 R. Zapata

2° HAVANNA CLUB 58 J. E. Alves S. 2 cpos

3° DON PEPE 60 S. Fernández 2 cpos

4° LA BARBIERI 59 C. López

U° MANSA PINGA 58 W. Escudero

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 14,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,25. Tiempo: 17” 3/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F.

5ta carrera

Premio: “ORANGE NUGGET” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BOMBA PAINT 56 D. Ledesma

2° MALVON 56 R. Zapata ½ cpo

3° TUFILARO 60 S. Fernández ½ cbza

4° BOCCACCIO (*) 60 A. Miranda 6 cpos

5° STORM TITTLE 58 W. Escudero 2 ½ cpos

6° EL KPO 58 E. Gaete 4 cpos

7° PRADA GIRL 58 J. Ortíz ½ cpo

U° DAISY FLOWER 58 J. E. Alves S. ½ cpo

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (4) EL TATIO, (8) PAYPHONE. Dividendo del Ganador: $ 11,20. Dividendo de la Combinada: $ 22,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 15,50. Dividendo de la Trifecta: $ 408,20. Tiempo: 33” 2 /5. Cuidador: M. Salcedo. Stud: Ian Jesús.

6ta carrera

Premio: “SEÑOR LANATO (2017)” – (Categoría Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HALLEY 55 W. Escudero

2° DESIGN D’ AUTORE 59 D. Gómez 1 cpo

3° MENEAO RYE 56 G. Tempesti cbza

4° BEATOUS 60 C. González 14 cpos

5° RECIT STONE 59 C. López 4 cpos

6° MISTER CARSON’S 57 S. Quinteros 3 ½ cpos

U° SEITER VAN 57 D. Ledesma 8 cpos

No corrieron: (1) HARÉ UN ÁMBITO, (3ª) EL WIFI, (4) ALEGI. Dividendo del Ganador: $ 4,25. Dividendo de la Combinada: $ 21,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,75. Dividendo de la Trifecta: $ 24,95. Tiempo: 1’ 33” 3/5. Por: Indy Point y Galactic Girl, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Los Tres Amigos.

7ma carrera

Clásico: “CARNAVAL” - (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KING RULER 59.5 S. Fernández

2° THE COUNTRY 59.5 J. E. Alves S. ¾ cpo

3° TAMAGOCHI 59.5 C. López 4 cpos

4° KNOCK SOL 59.5 R. Camiletti 1 ½ cpos

5° DORAL SEATTLE 59.5 J. Gómez 1 cpo

6° JULIÁN OCTAVIO 59.5 D. Ledesma pczo

7° QUANTIC 59.5 D. Gómez 14 cpos

U° STORM WILLOW 59.5 A. Miranda 2 cpos

No corrieron: (6) MOJITO BAY. Dividendo del Ganador: $ 4,25. Dividendo de la Combinada: $ 21,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,75. Dividendo de la Trifecta: $ 24,95. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Roman Ruler y Kali Marshall, de 6 años. Cuidador: F. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna.

8va carrera

Premio: “DE LO LINDO” – (Categoría Interior) - 1100 metros

1° MARGARETHA ZELLE 58 D. Gómez

2° GRACIAS A LA VIDA 57 J. E. Alves S. 3 cpos

3° COLUMBUS PRINCESS 54 G. Tempesti ¾ cpo

4° ANSINNA 58 J. Ortíz 1 cpo

5° SOLAMENTE TOP 58 A. Marti 2 ½ cpos

6° LA EVASORA 55 D. Ledesma cbza

7° WEDDING DUBAI 58 S. Calderón 2 ½ cpos

8° TELE DORADA 58 J. Fernández 3 cpos

9° CANCHERÍSIMA ES 54 W. Escudero 6 cpos

U° ÚNICA ESTRELLA 54 J. Gómez s/aprec

No corrieron: (10) COMPASIVA YA. Dividendo del Ganador: $ 8,10. Dividendo de la Combinada: $ 26,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 24,50. Dividendo de la Trifecta: $ 172,10. Tiempo: 1’ 8” 1/5. Por: Ever Peace y Red Amber, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Don Radium. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Premio: “APERTURA CUADRERAS” – (Extraoficial) - 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HEL LINYERA 59 L. Escudero 59

2° CHE TROMPA 58 R. Zapata 1 cpo

U° MI NEGRO 60 A. Miranda ½ cpo

No corrieron: (2) GOLAZO DA JESSIE. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Tiempo: 24” 3/5. Cuidador: C. Aguirre. Stud: Ángel Ernesto.

10ma carrera

Premio: “SOS BACÁN (2016)” – (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BRANNISTER 57 J. E. Alves S.

2° TOMI TREASURE 54 G. Tempesti 2 ½ cpos

3° LOOKING DOWN 58 D. Gómez ¾ cpo

4° THE PRIME RECIT 55 R. Zapata 3 cpos

5° LOS PASOS 55 D. Ledesma 3 ½ cpos

6° RÍO EXPRESIVO 58 A. Marti 1 ½ cpos

7° MACHI 57 S. Quinteros 2 ½ cpos

8° ES UN CAPO 56 S. Calderón ½ cpo

9° STRIKE FORCE 54 E. Gaete 5 cpos

10° SOMMELIER SAM 59 C. López cbza

11° MAKYMAN 54 W. Escudero ½ cpo

12° VIAJE A DISNEY 55 J. Gómez 5 cpos

13° BEST CRACK 60 S. Fernández ¾ cpo

U° COOLRAIN 57 R. Camiletti ½ cpo

No corrieron: (3) AIRE PURO, (5) EMOC JOY, (12ª) JORDAN SPEED, (14) BENEDETTO SCAT. Dividendo del Ganador: $ 10,45. Dividendo de la Combinada: $ 28,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 20,90. Dividendo de la Trifecta: $ 61,50. Tiempo: 1’ 19” 3/5. Por: Incurable Optimist y Shy Humana, de 4 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Rodina.

11ma carrera

Clásico: “APERTURA SR. DAVID CROCCO” - (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARCUS TRAINUS 60 D. Gómez

2° WILL SMITH 60 C. López 1 ½ cpos

3° SEATTLE BAR 60 A. Marti 4 ½ cpos

4° SEATTLE KEY 60 W. Escudero cbza

5° QUE VAIVÉN 60 O. Liendo 4 cpos

6° MORE EASY (*) 60 C. González 8 cpos

U° THE LAST ILUSION 60 J. E. Alves S. ½ cpo

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,40. Dividendo de la Combinada: $ 10,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 19,45. Dividendo de la Trifecta: $ 780,45. Tiempo: 1’ 38” 4/5. Por: Equal Stripes y Mubaberaat, de 6 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: J.R.

12ma carrera

Premio: “ARBOLINO” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAVILOSA 58 W. Escudero

2º LITTLE SPRING 60 A. Miranda pczo

3º PONIATOWKA 58 S. Calderón 1 cpo

4º HOMEROMAN (*) 61 A. Moreno 2 ½ cpos

Uº GRACIAS NEVICATA 58 J. Ortíz 2 cpos

(*) Reclamó contra la ganadora y no prosperó.

No corrieron: (6) TRANQUINAL MIX. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la combinada: $ 11,10, Dividendo de la Imperfecta: $ 2,75. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.