La contundente frase que dejó Izquierdoz después del triunfo de Boca

Carlos Izquierdoz remarcó anoche que los jugadores del equipo de Miguel Ángel Russo se defienden "en la cancha", para salir al cruce de las versiones que hablan sobre supuestos inconvenientes en el interior del equipo.

"Nosotros nos defendemos en la cancha. En Boca siempre se dicen cosas", reflejó el futbolista que marcó por segundo fin de semana consecutivo y le dio la victoria al equipo xeneize ante Newell's (1-0), en Rosario, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)

"Arrancamos bien los primeros treinta minutos, nos costó un poco la segunda jugada. La cancha estaba pesada", apuntó el defensor, en relación al desarrollo del cotejo en el estadio Marcelo Bielsa.

También se refirió a la manera en que sentenció el pleito y contó que "en la jugada del gol hablaron de marcar en zona y cambiaron". "Entonces, dije, rompan por el primer palo y lleguemos por el segundo", contó Izquierdoz, que puntualizó que el colombiano Edwin Cardona "la puso perfecto" en su cabeza.

"Esta vez lo grité con todo. el otro día con Gimnasia (2-2) se dijo que no lo grité mucho. Se vive raro, no hay público. No jugábamos como queríamos. Pero acá se habla todo el tiempo", consideró.

Izquierdoz también se refirió al duelo del plantel por el fallecimiento del padre de Carlos Tevez y expresó: "Queríamos que Carlos sepa que estamos con él; está pasando un momento complicado. Con respecto a lo que se viene, somos el bicampeón del fútbol argentino y es difícil. No nos desespera el tricampeonato. Conseguimos 4 puntos en dos partidos y vamos avanzando".