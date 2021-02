Turf: Mendoza arranca una nueva temporada de carreras

El Hipódromo Mendoza abrirá hoy sus puertas para ofrecer la primer reunión de carreras de la temporada 2021. La jornada cuenta con doce contiendas en total más la buena noticia de que tendrá público en las tribunas. Las últimas reuniones de carreras de 2020 se habían disputado sin aficionados respetando el protocolo Covod impuesto por el Gobierno de la Provincia. Pero este protocolo fue modificado y hoy habrá algunos cambios. El más importante será el del público, pero además podrán correr más de ocho caballos por carrera e incluso se aceptó la participación de caballos de San Juan. Tres piezas fundamentales que seguramente colaborarán para que el deporte de los reyes tenga un buen arranque.

En lo que se refiere a la previa de la reunión aún consideramos que hay aspectos para mejorar. Uno de ellos es la entrega de información a prensa, propietarios y aficionados. En la mayoría de los hipódromos del mundo los inscriptos de las programaciones se dan a conocer al otro día de la apertura de las cartas de carreras. Esto era así en Mendoza hasta el año pasado, pero desde hace un tiempo todo está atrasado. Tal es así que el programa oficial para hoy recién se dio a conocer el pasado viernes. Este tema deberá ser reanalizado y seguramente modificado para que los desarrollos de la previa de las reuniones de carreras vuelvan a su cauce normal.

Otro aspecto que llamó la atención de la reunión de hoy es la primera carrera. La misma fue conformada con apenas cinco caballos (pertenecientes a dos cuidadores). El tema tiene varias lecturas y análisis. Desde la Comisión de Carreras se informa que la carrera fue aprobada con el fin de paliar la baja actividad de la temporada anterior. Por otro lado, habrá que tener en cuenta que históricamente las carreras nunca fueron aprobadas cuando tenían menos de seis anotados y menos aún cuando el número era menor y los caballos pertenecían a sólo dos cuidadores.

Los propietarios de los caballos de la primer carrera de hoy estarán muy contentos por ver a sus ejemplares en pista y eso es muy válido. Desde nuestro lugar sólo destacamos que el antecedente debe servir de cara al futuro. Y sentar un precedente para situaciones tales.

LOS CLÁSICOS

La jornada dará comienza a las 10 y contará con tres clásicos (uno de cuadreras y dos largos). La central es el “Apertura”, el cual se disputa sobre 1600 metros. Y la prueba es realmente un carrerón. The Last Ilusion (ganador del Vendimia 2020), los bravos sanjuaninos Will Smith y More Easy más el entonado Seattle Key son los protagonistas de una prueba que pinta como para alquilar balcones. Todos son animales altamente consagrados y se cruzan dispuestos a darlo todo por conseguir un triunfo en la previa del Clásico “Vendimia”. Todos tienen chance y el desarrollo de la competencia parece ser la clave para desentrañar este acertijo. La prueba se larga a las 17 y la expectativa que ha generado es bastante grande.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera – 1300 metros – 10 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Midnight Club

2-Navigatore

3-Emmblado

4-Doctor de Ley

5-Stone Brigth

GANADOR: (5) STONE BRIGHT

ENEMIGO: (1) MIDNIGHT CLUB

SPORT: (4) DOCTOR DE LEY

2da carrera – 800 metros – 10.40

(Concertada)

1-Selina Kyle

2-Huracán de Agua

3-Intencionador

4-Haré Un Ambito

5-As You Are

GANADOR: (2) HURACÁN DE AGUA

ENEMIGO: (5) AS YOU ARE

SPORT: (1) SELINA KYLE

3ra carrera – 1300 metros – 11.20

(Ganadoras de una y dos carreras)

1-La Mondrian

2-Spring Ever

3-Emma County

4-Bonifatia

5-Mariavira

6-Duncanita

GANADOR: (4) BONIFATIA

ENEMIGO: (5) MARIAVIRA

SPORT: (3) EMMA COUNTY

4ta carrera – 300 metros – 12 horas

(Concertada)

1-Havana Club

2-Don Pepe

3-Mansa Pinga

4-La Barbieri

5-Cayetana

GANADOR: (4) LA BARBIERI

ENEMIGO: (1) HAVANNA CLUB

SPORT: (2) DON PEPE

5ta carrera – 600 metros – 12.40

(Perdedores en todo tipo de carreras)

1-El Kpo

2-Malvón

3-Boccaccio

4-El Tatio

5-Daisy Flower

6-Bomba Paint

7-Tufilaro

8-Payphone

9-Storm Tittle

10-Prada Girl

GANADOR: (2) MALVÓN

ENEMIGO: (8) PAYPHONE

SPORT: (3) BOCCACCIO

6ta carrera – 1500 metros – 13.20

(Ganadores de una y dos carreras)

1-Haré Un Ambito

2-Design D'Autore

3-(Seiter Van

3ª-(El Wifi

4-Alegi

5-Mister Carson's

6-Halley

7-Recit Stone

8-Meneao Rye

9-Beateous

GANADOR: (7) RECIT STONE

ENEMIGO: (8) MENEAO RYE

SPORT: (2) DESING D’ AUTORE

7ta carrera – 1200 metros – 14.10

Clásico: “Carnaval”

1-Doral Seattle

2-The Country

3-Knock Sol

4-Storm Willow

5-Tamagochi

6-Mojito Bay

7-Julián Octavio

8-King Ruler

9-Quantic

GANADOR: (3) KNOCK SOL

ENEMIGO: (5) TAMAGOCHI

SPORT: (9) QUANTIC

8va carrera – 1100 metros – 14.50

(Perdedoras)

1-Ansinna

2-Weeding Dubai

3-Tele Dorada

4-Margaretha Zelle

5-Columbus Princess

6-Cancherísima Es

7-Solamente Top

8-La Evasora

9-Única Estrella

10-Compasiva Ya

11-Gracías a la Vida

GANADOR: (5) COLUMBUS PRINCESS

ENEMIGO: (4) MARGARETHA ZELLE

SPORT: (1) ANSINNA

9na carrera – 450 metros – 15.30

Clásico “Apertura Cuadreras”

1-Che Trompa

2-Golazo da Jessie

3-Mi Negro

4-Hel Linyera

GANADOR: (3) MI NEGRO

ENEMIGO: (1) CHE TROMPA

SPORT: (2) GOLAZO DE JESSIE

10ma carrera – 1300 metros – 16.10

(Perdedores)

1-Looking Down

2-(Machi

2ª-(Río Expresivo

3-Aire Puro

4-Brannister

5-Emoc Joy

6-Strike Force

7-Viaje a Disney

8-Coolrain

9-(Los Pasos

9ª-(Es Un Capo

10-The Prime Recit

11-Best Crack

12-(Sommelier Sam

12ª-(Jordan Speed

13-Makyman

14-Benedetto Scat

15-Tomi Treasure

GANADOR: (1) LOOKING DOWN

ENEMIGO: (6) STRIKE FORCE

SPORT: (3) AIRE PURO

11ma carrera – 1600 metros – 17

Clásico “Apertura” (Sr. David Crocco)

1-Que Vaiven

2-Seattle Key

3-More Easy

4-Will Smith

5-Marcus Traianus

6-Seattle Bar

7-The Last Ilusion

GANADOR: (7) THE LAST ILUSION

ENEMIGO: (4) WILL SMITH

SPORT: (2) SEATTLE KEY

12ma carrera – 400 metros – 17.40

(Concertada)

1-Homeroman

2-Cavilosa

3-Little Spring

4-Gracias Nevicata

5-Poniatowka

6-Tranquinal Mix

GANADOR: (2) CAVILOSA

ENEMIGO: (6) TRANQUINAL MIX

SPORT: (3) LITTLE SPRING