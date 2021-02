La frase de Gallardo que enamoró a todos los hinchas de River

Marcelo Gallardo volvió a referirse a su futuro en River, luego de que trascendiera que a finales de 2019 había recibido una oferta para dirigir a Barcelona. “Estoy en un lugar muy representativo y donde también soy muy bien remunerado. No necesito irme para demostrar que puedo ser mejor entrenador y tampoco tengo el deseo de quemar etapas para ponerme a prueba. Eso lo hago todos los días acá, porque requiere una exigencia máxima. Además, quiero estar cerca de los míos y así vivo feliz”, afirmó después del triunfo ante Rosario Central.

El Muñeco recordó sus primeros pasos en el Millonario y destacó que “para llegar había que prepararse, porque es un club inmenso”. Además, agregó: “Mi compromiso fue total. Había que generar una idea, convencer y los resultados acompañaron. Pasé más tiempo en este club que en otro lugar”.

Marcelo Gallardo: "No tengo necesidad de mostrar mí capacidad dirigiendo en otra liga. River es una gran exigencia y yo soy feliz acá, en el club que amo y cerca de mi gente." pic.twitter.com/8wGNv1v3sV — uD835uDC11uD835uDC08uD835uDC15uD835uDC04uD835uDC11 uD835uDC0FuD835uDC0BuD835uDC00uD835uDC13uD835uDC04 (@cariverplatecom) February 21, 2021





Con respecto al momento del adiós, Gallardo fue contundente. “El día que vea que ya no puedo convencer a la gente en la que confío, que no les llegue tanto, que no pueda imponer las formas con las que me siento identificado, ahí veremos. Hoy disfruto lo que hago y vivo el día a día. Eso me hace no pensar. No sé hasta cuándo voy a estar. Va más allá del vínculo que tengo hasta fin de año, que no cuenta a la hora de evaluar. Lo que hoy no parece cercano, quizá mañana lo es”, manifestó.



El director técnico de River deslizó que “uno no se puede quedar con lo logrado”. En tanto, completó: “Hay que tratar de seguir y eso requiere de muchísima intensidad. Trabajo con mucha gente que me acompaña, empuja y está pendiente. Necesito alimentarme de esos desafíos. Cuando decida irme será un punto de inflexión en mi vida”.