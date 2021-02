¿Se acerca Jonatan Maidana a River?

Después de su paso por Toluca, Jonatan Maidana quedó con el pase en su poder y ahora evalúa su futuro. En las últimas horas, al interés de Estudiantes de La Plata por incorporarlo, se sumó la posibilidad de que el central regrese a River. Precisamente sobre esta situación se expresó Matías, el hermano del futbolista, y dejó algunas frases que hacen ilusionar.

"Nos enteramos por televisión de la posible vuelta de mi hermano a River. Él es reservado y no cuenta nada. Ayer le preguntamos y nos dijo que no sabe de donde sacaron eso. Estamos todos contentos, ojalá se pueda dar su vuelta. Mis padres quieren que él se quede en Argentina”, aseguró el familiar del zaguero que también es futbolista.

De todos modos, Matías dejó en claro que no hay nada confirmado por el momento. "Jonatan no nos comentó si habló o no con Gallardo. Él es perfil bajo, muy reservado y es difícil que largue alguna palabra. Siempre se manejó de esta manera y no queremos molestarlo mucho", dijo en diálogo con Jogo Bonito.

Además, el hermano del defensor, que ganó 10 títulos con el Millonario, habló desde su lugar de simpatizante del club de Núñez. “Como hincha, quiero que mi hermano vuelva a River. Los hinchas están 100% seguros de su regreso. Quizá no puede dar lo mismo que antes pero suma en cualquier lugar de la cancha, en el vestuario y ayudar mucho a los juveniles. Es un referente”, propuso y avisó: “Siempre rindió y estuvo a la altura, si le toca volver lo hará en gran nivel. No tengo dudas”.

Por último, se refirió a la actualidad del futbolista de 35 años. “Mejoró mucho en la parte física y se siente muy bien. El último año no jugó mucho por el parate de la pandemia. Se siente bien y físicamente está entero”, cerró.