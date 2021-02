PSG se saca una gran presión en torno a Neymar

Neymar estará, como mínimo, cuatro años más en el PSG. Así lo han confirmado tanto TNT Sports Brasil como RMC, que dan el acuerdo por cerrado. El anuncio oficial de la prolongación del contrato del astro brasileño debería hacerse a lo largo de esta semana. El jugador será, aún más si cabe, el gran buque insignia del cuadro parisino para los próximos años. Recordemos que TNT Sports Brasil, antiguo UOL Esporte, ya fue el que confirmó en exclusiva, a través del periodista Marcelo Bechler, la marcha de Neymar del FC Barcelona en dirección a París.

Recordemos que el futbolista brasileño terminaba contrato con el PSG en junio de 2022. Ahora, con la renovación, el jugador será parisino, a priori, hasta junio de 2026. Con la prolongación de contrato ya acordada con Neymar y la incógnita de Mbappé, el PSG se asegura que al menos uno de sus dos mejores jugadores se quede en París para ser piezas clave en el proyecto de Pochettino.

No debería ser una novedad esta renovación ya que el futbolista aseguró hace solo unos días que era muy feliz en París y tenía la intención de quedarse durante mucho tiempo: "Me siento feliz. Ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa, pero hoy me siento bien. Me he adaptado y estoy más tranquilo. Quiero quedarme en el PSG".

El tira y afloja del jugador con Al Khelaïfi parece que finalmente dará sus frutos. Neymar, en su día, estuvo incluso forzando la máquina para lograr salir de París por todos los medios. Al final, con la llegada de un nuevo proyecto con Poche a la cabeza y la incertidumbre provocada por la pandemia, el brasileño seguirá siendo la estrella en el PSG.