Noche picante: LeBron James se peleó con el público y ganaron los Lakers

De a poco el público va regresando a la NBA y anoche el duelo que Los Angeles Lakers le ganó como visitante a Atlanta Hawks por 107 a 99 contó con un puñado de aficionados que, aunque eran pocos, se hicieron notar ya que cuatro personas fueron expulsadas por la seguridad del estadio luego de pelearse con LeBron James.

En el último cuarto del partido un hombre discutió con James, quien le contestó desde el parquet. Allí se metió en la pelea la esposa del aficionado que comenzó todo y las cosas se complicaron, ya que la mujer se bajó la mascarilla e ignoró a los equipos de seguridad del pabellón.

"Con los aficionados en las gradas es mejor", dijo luego LeBron con una sonrisa en la videoconferencia de prensa. "Echaba de menos esas interacciones, las necesitamos". Según el jugador, el intercambio no fue para tanto, una pelea "entre dos adultos, quizás bebieron un par de copas".

Tras el partido la discusión siguió en las redes: "La Karen de la banda estaba muy enfadada", bromeó James en Twitter, y recibió la respuesta de la mujer. "LeBron le dice de repente algo a mi marido y lo veo, me levanto y le digo '¡no le hables así a mi marido!'. Él me devuelve la mirada y me dice, '¡siéntate, zorra!'".

Anoche fueron 1.341 los aficionados que pudieron acceder al State Farm Arena de Atlanta para ver a su equipo, que en el tercer cuarto vio cómo los Lakers se escapaban sin remedio con un parcial de 16-0.

Trae Young, autor de 25 puntos y 16 asistencias, logró recuperar la igualdad en los minutos decisivos y apretó con un triple el marcador (97-98). Pero entonces apareció LeBron James para contestar con un triple, un tapón sobre Clint Capela y una asistencia a la contra para Caldwell-Pope.

James fue clave con 21 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 2 robos en la victoria de L.A. aunque estuvo algo impreciso en el tiro (5-12 TC). Anthony Davis fue el máximo anotador de los angelinos con 25 tantos y 3 tapones.

Video: Twitter @BleacherReport