Marcos Rojo llegó a Boca: los llamados de Román, la Libertadores y ¿lo llamó Gallardo?

Boca Juniors presentó oficialmente este martes al defensor Marcos Rojo, quien ayer se realizó la revisión médica correspondiente, y Miguel Ángel Russo ya cuenta con su primer refuerzo de cara a la próxima temporada, en la que defenderá el título de la Copa de la Liga Profesional, disputará la Copa Argentina e irá, una vez más, por el sueño de la Copa Libertadores.

El ex futbolista del Manchester United tomó contacto con la prensa y dijo que "estoy muy feliz de estar acá, compartir este momento con mi familia y mis amigos es muy importante, quiero agradecer al presidente por el esfuerzo que hicieron", en alusión a Jorge Ameal, quien lo acompañó en la presentación junto a Marcelo Delgado.

"Hubo llamados de otros clubes", reconoció Rojo, "pero yo ya venía hablando con Román desde hace tiempo, cuando empezó la pandemia. Fue un trabajo largo, firmamos ayer y estoy muy contento de estar acá".

"Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno, es uno de los equipos más grandes del mundo, acá en la Argentina el más grande. Jugar en este club es salir a ganar cada fin de semana, el contacto con Román siempre estuvo. Desde el año pasado que venimos hablando. Cuando vine en diciembre me volvió a llamar y a partir de ahí empezamos a trabajar con mi representante y los dirigentes", reveló sobre cómo fue su llegada al Xeneize.

Con respecto a en qué posición jugará, teniendo en cuenta que es central pero también se ha desempeñado como lateral por la izquierda, contó que "ayer tuve la suerte de hablar con Miguel (Russo). Hablamos de fútbol, de lo que él pretende de mí, por lo que me dijo me va a utilizar como central. Es una posición que conozco, que me gusta mucho, y ya quiero ponerme a entrenar".

Luego el ex defensor de la Selección argentina se refirió a la felicidad de su padre, que es fanático de Boca: "Mi viejo estaba muy contento, no paraba de abrazarme y ya quería venir para la cancha".

Ante la consulta de si eran ciertos los rumores de un llamado de Marcelo Gallardo en las últimas horas para intentar torcer el destino y llevárselo a River, Rojo respondió que "me han llamado de todos lados, no sólo de River o Estudiantes, pero yo tenía en la cabeza jugar acá".

Finalmente, se refirió a la ilusión que le genera llegar al Xeneize por dos temas: la Copa Libertadores y el Superclásico. "El sueño de todos es ganar la Libertadores. Con mi viejo pasábamos noches viendo a Boca en la Copa", contó, y finalmente agregó que "hoy estaba pensando 'qué bueno, voy a jugar el Superclásico', después de mirarlo tanto, estoy muy contento por eso también"