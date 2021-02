El video de Marcos Rojo entrenando que enloqueció a los hinchas de Boca

Marcos Rojo se convirtió finalmente en refuerzo de Boca Juniors, luego de pasar por la rutinaria revisión médica y por la firma del contrato.

Este martes fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y por las redes sociales del club, y después el futbolista pudo compartir su primer entrenamiento bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo junto a sus nuevos compañeros.

Rojo empezó con un plan especial de trabajo con el claro objetivo de ponerse lo antes posible en óptimas condiciones físicas y futbolísticas y convertirse en una opción para el DT.

Si bien Boca tiene previsto jugar un amistoso el próximo sábado ante Talleres de Córdoba, en los planes de Russo no está que juegue el ex Manchester United para no correr riesgos producto de su reciente inactividad.

Desde su cuenta de Twitter, el Xeneize compartió un video que enloqueció a los hinchas: en las imágenes se lo ve a Rojo entrenar con el plantel con una sonrisa que no se le borra de la cara.