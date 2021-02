¿Chau Vucetich? Los tres candidatos de Chivas para reemplazarlo

Disputadas las primeras cuatro fechas del Guardianes 2021 las Chivas de Guadalajara aún no conocen la victoria. El Rebaño comenzó con dos empates ante Puebla y Toluca, y luego hiló dos derrotas consecutivas frente a San Luis y Juárez, motivo por el que con apenas dos puntos el equipo está penúltimo en la tabla de posiciones, sólo por encima de Atlas.

Por eso en la directiva de las Chivas se encendieron las alarmas y, aunque mantienen la fe en que Víctor Manuel Vucetich logrará dar vuelta la situación y el equipo será protagonista una vez más, ya empiezan a pensar en un reemplazo.

En Guadalajara no quieren sorpresas y aunque de momento no quisieran dar un golpe de timón, no dudarán en hacerlo si es necesario y creen que, de meter un cambio de entrenador, debe ser a tiempo, antes de que el equipo esté condenado al fracaso en el presente Guardianes 2021.

Por eso, ya tienen en carpeta a tres entrenadores extranjeros que podrían reemplazar al Rey Midas. Los integrantes de la lista son los argentinos Antonio Mohamed y Hernán Crespo, flamante campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, mientras que el tercer candidato es el uruguayo Diego Alonso.

El Turco y el charrúa corren con ventaja porque el director deportivo del club, Ricardo Peláez, ya tuvo contactos con ambos en temporadas anteriores. Por ahora, Vucetich tiene una vida más, pero habrá que ver qué sucede si vuelve a tropezar el próximo lunes cuando visite al León.