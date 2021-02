Román no está feliz: el insólito motivo por el que Boca se quedó sin refuerzo

El defensor colombiano Andrés Felipe Román no superó hoy la revisión médica y se frustró su incorporación a Boca Juniors, al que estuvo a punto de llegar por pedido del entrenador, Miguel Ángel Russo. Román, quien había llegado al país durante la madrugada, tendría un problema en el corazón y no pasó los controles a los que se sometió.

Se espera para las próximas horas un comunicado oficial con la especificación del problema de salud que le diagnosticaron. El lateral derecho, de 25 años, llegaba de Millonarios de Bogotá por expreso pedido de Russo (lo dirigió en Colombia) y Boca, que le iba a hacer contrato por tres años, había acordado el pago de dos millones de dólares para quedarse con el 80% de su ficha.

Russo tiene en el plantel dos laterales derechos, Leonardo Jara y Julio Buffarini, pero a ambos se les vence su contrato el 30 de junio de este año y no seguirán en la institución. El Xeneize hizo intentos por Nahuel Tenaglia, Fabricio Bustos y Andrés Felipe Román: la dirigencia no logró llegar a un acuerdo por ninguno.

De esta manera, Boca cierra su período de transferencias habiendo incorporado a un solo futbolista, Marcos Rojo, ya que el regreso de Cristian Pavón no cuenta dado que se irá del club, y Esteban Rolón, volante de Huracán, no llegará ya que no hubo acuerdo entre las dirigencias.