Fuerte e inesperada revelación de un histórico: "Si Russo se va de Boca, asume..."

En Boca si no se gana la Copa Libertadores no alcanza y pese a haberse quedado con el último título local, Miguel Ángel Russo quedó debilitado por la dura eliminación frente a Santos y por la interna entre el plantel con el Consejo de Fútbol. Ante esto ya se habla de posibles reemplazantes y un histórico del club reveló algo inesperado.

Se trata de Diego Cagna, multicampeón con el club, que aseguró: "Gareca (Ricardo) tiene contrato en Perú (con la selección) y yo sé que si lo llaman no viene corriendo. Yo sé que no. Aparte yo escuché por ahí que si se va Russo ya está: Battaglia (Sebastián)". El ex cinco xeneize hoy es técnico de la reserva, acompañado por Juan Krupoviesa y Hugo Benjamín Ibarra.

Battaglia tendría el visto bueno del Consejo de Fútbol que integran Jorge Bermúdez, Alfredo Cascini y Marcelo Delgado. Lo propio de parte del vicepresidente del club, Juan Román Riquelme. El ex diez y los otros ex futbolistas fueron compañeros de Sebastián, que es una gloria de la entidad.

Mientras tanto, Russo prepara su equipo para enfrentarse a Newell's, en lo que se presenta como un partido clave para su continuidad y teniendo en cuenta que dentro de tres fechas, se verá las caras contra River en La Bombonera. La idea es poner a Salvio de arranque y podría entrar desde el inicio en lugar de Mauro Zárate, para acompañar a Carlitos Tevez.