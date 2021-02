Se fue de Boca por culpa de Guillermo y avisó que volvería gratis: ¿Lo llamará Román?

Nació en Boca, fue cuatro veces campeón y parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores 2012. Cristian Erbes debutó en Boca el 4 de octubre de 2009, con Alfio Basile como entrenador. El mediocampista, hoy en Atlético Tucumán, estuvo hasta 2016 en el Xeneize y reveló que Guillermo Barros Schelotto fue el "culpable" de su salida.

"De Boca me fui porque Guillermo Barros Schelotto me dijo que no me iba a tener en cuenta. Y fue difícil porque había estado ahí toda mi vida, incluso había tenido ofertas mejores antes y no las había aceptado", aseguró y agregó: "Me hubiera gustado irme jugando".

Con respecto al "Mundo Boca", sostuvo: "En Boca siempre pasan cosas. Siempre aparecen exjugadores a hablar, no sé si duele más pero hay que tomarlo como una crítica. Hay que saber afrontarlo y hacer oídos sordos a las cosas que no sirven y tomar lo que sí sirve".

El Pichi, además, destacó la labor del Muñeco en el Millonario y aclaró: "Si me llama para ir a River no iría, a otro lado sí. Porque nunca jugaría en River, en el resto de los clubes no tengo problema". Sobre su presente expresó que se siente muy cómodo en Tucumán pero, ante la pregunta de un hincha lanzó: "Volvería gratis a Boca". ¿Lo llamará Román?