El gran momento que Riquelme compartió con los hinchas de Boca

Juan Román Riquelme es ídolo indiscutido de Boca Juniors. Incluso, pese a su clara identificación con el Xeneize, Román se ha ganado el respeto de todos los hinchas del fútbol.

Por ese motivo, una foto o un autógrafo cotiza alto en emociones. En la práctica del plantel profesional de ayer, Riquelme, quien ahora es dirigente del club, se acercó a la puerta y sorprendió a los hinchas que se habían acercado.

"Llegué y apareció en la puerta, es algo increíble, todavía no lo puedo creer", manifestó emocionado un hincha a TyC Sports. "Me saqué mil fotos y me hice firmar la pierna", agregó mostrando un tatuaje preexistente de Riquelme al que le sumó la firma del ídolo. "A los 10 minutos, fui y me lo tatué", sentenció.

El mismo hincha también confesó que le pidió un abrazo: "Dejame que te abrace Román, por favor, sos mi ídolo, sos mi Dios. ¿Qué no te voy a abrazar? Si sos Román Riquelme".

Otro fanático decidió que sea el pecho el lugar para inmortalizar la firma de Riquelme.