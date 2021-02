Piden prisión preventiva para Cristian Pavón

En las últimas horas trascendió que Boca Juniors y Los Angeles Galaxy finalmente habían llegado a un acuerdo por el pase de Cristian Pavon. Sin embargo, la situación no ha terminado.

En ese marco, el abogado de Gisela Marisol Doyle, la mujer que denunció a Pavón por abuso, pidió ante la Fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, que le prohíban la salida del país, según informó Infobae.

“No habiendo sido citado a declarar, solicito que recepte su declaración y ordene su prisión preventiva ya que existen vehementes indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”, reza el escrito presentada por el letrado Luciano Bartolomé Bocco.

Ahora resta esperar la decisión del juez sobre este pedido, que resultará determinante para la concreción o no del pase.

El testimonio de la mujer

“Dios hará justicia también. Solo deseo que la justicia sea justa... Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre... un año de sufrimiento un año para salir adelante un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo Kichan Pavón”, rompió el silencio Doyle a través de sus redes sociales.

Y luego amplió su relato en diálogo con Telefe: “Abusó de mí dentro de un baño. Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón”.