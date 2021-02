La madre de Morro volvió a hablar y trató de "inhumano" a José Mansur

La madre de Santiago García volvió a hablar. Claudia Correa brindó una extensa entrevista donde volvió a apuntar contra José Mansur y reveló detalles sobre algunas charlas que tuvo el delantero con el presidente de Godoy Cruz. Lo tildó de "inhumano", expresó que hasta ahora no tuvo contacto y dejó en claro que estaba al tanto del mal momento que atravesaba el Morro.

"Habló con él muchas veces y este señor (Mansur) le planteó alternativas que Santiago no necesitaba. Necesitaba volver a Uruguay y necesitaba de nosotros. Sabía que Santiago sufría una depresión grande pero hasta último momento fue inhumano. Si ves que hay alguien sufriendo, te está dando señales para que lo dejes irse", contó.

En diálogo con Canal 7, agregó: "Con la crueldad que José Mansur se dirigió a mi hijo, no es entendible que te ponga peros para que no puedas salir. Si era tan negativa la presencia de Santiago en el club, si no va a jugar más, y sabiendo lo que estaba pasando, porque no le dio la libertad que él le pedía".

"Hasta el momento no tuvimos contacto con dirigentes de Godoy Cruz. Nadie se acercó, nadie nos llamó. Llamé a Mansur para que me ayudará y no tuve respuesta. Nunca me respondió y esa es la verdad. En algún momento, quizás deba tener algún contacto. Entiendo que a mi hijo lo dejaron solo, no lo comprendieron, lo juzgaron con una crudeza muy grande", dijo.

También expresó que está en contacto con la fiscal Claudia Ríos: "La fiscal ha tenido un gesto muy profesional, me explicó paso a paso lo que se iba a hacer. Las investigaciones, pericias, me mantiene informada y me contesta con las cosas que va entendiendo que se deben seguir. Es un sostén para mí porque necesito saber y seguir la causa día a día".

"Santiago era un ser muy querido. Fueron despedidas muy emotivas, no tengo palabras para agradecer tanto cariño. Fue una caravana impresionante, a la gente se le notaba el dolor. En la medida que pueda volveré a Mendoza. Santiago dejó cosas, hay un vehículo y cosas que hay que hacerse cargo. No es fácil de sobrellevar, todavía no caigo", cerró.