El anuncio de Mario Pergolini que encendió a los hinchas de Boca

Mario Pergolini anunció oficialmente el lanzamiento del canal de noticias y transmisiones de Boca, algo que se había prometido desde la asunción de la actual comisión directiva que lo tiene como vicepresidente primero. El acuerdo se terminó de formalizar ayer y el conductor brindó una serie de detalles de lo que se vendrá. Se estrenará el próximo 22 de febrero.

"Vamos a pasar los partidos de la Reserva por este canal. Habrá un sistema de cámaras automáticas que adquirimos; toman toda la transmisión, toda la cancha completa, es un desarrollo tecnológico interesante. El switcher toma una parte y va siguiendo. Hasta el tanteador se pone automático y está hecho para los distintos deportes, futsal, fútbol femenino", explicó.

Además de los partidos de las distintas disciplinas, Boca tendrá su propio noticiero con las actuaciones de sus disciplinas amateurs, a través de Youtube y con imágenes que se replicarán en un canal de TV para aquellos que no están familiarizados con el streaming.

"El noticiero va a salir en simultáneo con un canal. El que ve YouTube no tendrá problemas pero pienso en un montón de gente grande. No queremos un canal completo de 24 horas porque si no terminás poniendo porquerías repetidas todo el tiempo como el 80% de los cables. Prefiero hacerlo con un canal que lo pone y lo saca y después queda todo el día en YouTube", desarrolló.

Y cerró_ El Live nuestro será en YouTube, donde verás partidos de Reserva, el noticiero, previas y post partidos. Eso es exclusivo. Quienes lo armamos también lo podrán pasar por su canal". "De esta manera nos evitamos a cualquiera diciendo cualquier cosa", fue su reflexión por las constantes fake news que, entiende él, circulan en torno al Mundo Boca.