Así quedó el mapa futbolístico en la Argentina

Con las vibrantes definiciones del fin de semana, se llenaron los últimos casilleros en los diferentes escalones del fútbol argentino y quedó prácticamente definido el calendario 2021, que estará repleto de competencias. De la Liga Profesional de Fútbol hasta el Federal A, más las ligas de Buenos Aires., ¿cómo se conformará categoría?

La Liga Profesional contará con 26 equipos en total, dos más que en la anterior edición, debido a los ascensos de Sarmiento y Platense.

Participantes: Boca, River, Argentinos, Arsenal, Independiente, Huracán, Banfield, Talleres, Gimnasia (LP), Colón, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Rosario Central, Lanús, Defensa, Unión, Aldosivi, Patronato, Vélez, Newell's, Racing, Central Córdoba, Estudiantes, Godoy Cruz, Sarmiento y Platense.

La Primera Nacional tendrá 36 conjuntos, por las subidas de Almirante y Tristán Suárez, desde la Primera B, y de Güemes (SdE) y Deportivo Maipú, desde el Federal A. Asimismo, también dirá presente el ganador del choque del próximo jueves entre Deportivo Madryn y San Telmo.

Participantes: Estudiantes (RC), Estudiantes (BA), Agropecuario, Atlanta, Dep. Morón, Temperley, Ferro, Atl Rafaela, Defensores, Tigre, Gimnasia (M), Riestra, Villa Dálmine y San Martin (T), San Martin (SJ), Barracas Central, Belgrano, Alvarado, Mitre (SdE), Brown (PM), Nueva Chicago, Independiente Rivadavia, Quilmes, Instituto, Almagro, Santamarina, Brown (A), Gimnasia (J), All Boys, Chacarita, Almirante Brown, Tristán Suárez, Güemes (SdE), Deportivo Maipú y San Telmo o Deportivo Madryn.

El Federal A estará conformado por 30 escudos y todavía restan definirse los cuatro ascensos desde el Federal B.

Participantes: Central Norte (S), Chaco For Ever, Douglas Haig, Sarmiento (R), Defensores de Pronunciamiento, Sp. Las Parejas, Villa Mitre (BB), Olimpo, Juv. Unida (SL), Huracán (LH), Sansinena (GC), Sp. Belgrano (SF), Juv. Unida (G), Boca Unidos, Unión (S), Defensores (VR), Camioneros, Desamparados, Estudiantes (SL), Sp. Peñarol (SJ), Cipolletti, Sol de Mayo (V), Círculo Deportivo Otamendi y Dep. Madryn (si no vence a San Telmo en la final por el tercer ascenso a Primera Nacional).

La Primera B se pondrá en marcha con 18 elencos, por las escaladas de Cañuelas y Deportivo Merlo.

Participantes: JJ Urquiza, Villa San Carlos, Comunicaciones, Acassuso, San Telmo (en caso de caer ante Dep. Madryn), Talleres (RdE), San Miguel, Dep. Armenio, Fenix, CADU, A. de Quilmes, Los Andes, Sacachispas, Flandria, UAI Urquiza, Colegiales, Cañuelas y Deportivo Merlo.

La Primera C estará nutrida de 20 equipos, gracias a las subidas de Claypole y Atlas.

Participantes: Real Pilar, Dock Sud, Lamadrid, Argentino (M), Cañuelas, Laferrere, Ituzaingo, San Martin (B), Italiano, Berazategui, Central Córdoba, Victoriano Arenas, Lujan, Excursionistas, Dep. Español, LN Alem, Midland, El Porvenir, Claypole y Atlas.

La Primera D, el último peldaño del fútbol albiceleste, contará con 12 competidores.

Participantes: Sp. Barracas, Liniers, Dep. Paraguayo, Lugano, Cambaceres, Centro Español, Argentino (R), Juventud Unida, Yupanqui, Puerto Nuevo, Central Ballester y Muñiz.