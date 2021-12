La insólita justificación de Verstappen tras abandonar el podio en Arabia

El Gran Premio de Arabia Saudita echó más leña al fuego a la picante definición del campeonato mundial de Fórmula 1 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. El británico ganó una carrera que no estuvo exenta de polémicas y el neerlandés tuvo un polémico gesto al final que dio de qué hablar.

Luego de la ceremonia tradicional en la que suenan los himnos, se entregan los trofeos y el ganador descorcha una botella y baña al resto, Max se retiró antes de tiempo sin sacarse la foto final con el ganador y Valtteri Bottas, quien completó el podio.

Su gesto no pasó desapercibido, sobre todo en Inglaterra, donde el comentarista de la BBC Sulaiman Folarin cargó con dureza contra el de Red Bull: "Esto sólo confirma que Max es un mal deportista". The Sun agregó que "Max se fue del podio subrayando el tipo de deportista que es".

En medio de las polémicas, Max Verstappen fue consultado al respecto en una entrevista con Sky y su justificación fue insólita. "Porque no había champán. No había diversión", argumentó el neerlandés, teniendo en cuenta que en Arabia Saudita, por temas religiosos, no hay alcohol en el podio.

En San Pablo, los comisarios multaron a Lewis Hamilton por subir al podio con una bandera de Brasil en el circuito de Interlagos, cosa sí reflejada en las reglas. En Arabia Saudita, Max no rompió con ninguna regla, por lo que su gesto sólo recibió una condena social.