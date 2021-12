Luz Amiga iluminó una buena jornada en el Hipódromo de Mendoza

El turf de la provincia de Mendoza ofreció hoy su penúltima función de la temporada de carreras 2021 y lo hizo de muy buena manera. Las tribunas estuvieron colmadas desde las primeras de la mañana y confirmaron la teoría de que cuando las programaciones ofrecen cuadreras de nivel, los aficionados responden.

La prueba central del día fue el clásico “Clausura Temporada de Cuadreras” en el cual se destacó la figura de nuestra candidata Luz Amiga. La pensionista de Gustavo Martínez no dio opción a sus rivales viniendo adelante desde el vamos y venciendo por un cuerpo a Deseada. La ganadora fue conducida al éxito por el siempre eficaz Lucas Escudero.

MÁS DESTACADOS

En materia de carreras largas sobresalieron las victorias de: Diogenes (gran demostración), Aclamado Dubai (que respondió con creces y va por más) y Lilah Lin (sin dudas la mejor tres años de la temporada).

Entre las “cortas” también habrás que mencionar el triunfo de Mister Lethal (Patita Dulce) quien dejó en el camino a Soñadora y desató la alegría de la familia Taini y toda la gente linda de la caballeriza El Aljibe.

EL CRACK DEL DÍA

Una vez más la chapa de figura quedó en poder del experimentando jinete Sergio Fabián Fernández. El “Gringo” había ganado cinco en la última jornada y hoy redondeó un my buen triplete. Arrancó con Baby’s Song, continuó con Aclamado Dubai y cerró con Derrocho Furia. Gran momento para un jockey que continúa demostrando toda su vigencia.

LO QUE VIENE

El próximo domingo habrá carreras en el Hipódromo La Punta (San Luis) donde se disputará el Clásico “Jorge Laffue”. Mientras que en Mendoza la última reunión del año (la cual prometa alto nivel) se realizará el 19 de este mes.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “CHICK LIGERO” - (Extraoficial) – 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA BONITA 60 J. E. Alves S.

2° PANAMEÑA 58 W. Escudero 2 ½ cpos

3° NEGRO LEIVA 59 R. Argüello ½ cbza

4° DALE CHOLO 61 L. Escudero 1 cpos

U° ALMENDRITA 59 A. Bonada 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,65. Dividendo de la Combinada: $ 179,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 75,80. Tiempo: 13” 4/5. Cuidador: J. Álvarez. Stud: Los Cinco Hermanos. Enemiga de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “GALILEO’S TOWN” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BABY’S SONG 57 S. Fernández

2° BAMBI NATOR 58 D. Ledesma 58 7 cpos

3° NIÑO GALÁN 58 R. Argüello ½ cbza

4° EVO AFORTUNADO 59 J. E. Alves S. ½ cbza

U° FLORO LETHAL 59 A. Bonada 13 cpos

No corrieron: (1) GRACIAS A LA VIDA, (6ª) LUZ CAUTIVA. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 2,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,50. Tiempo: 33” 4/5. Por: Alcindor y Cry Baby Key, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Che Palito. Candidata de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “BEST FELINA” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LORENZO POWER 58 C. López

2° FURIOSO LETHAL 59 A. Bonada 2 ½ cpos

3° QUINTO PANTERA FED 58 W. Escudero ½ cbza

4° CARTULINA 61 L. Escudero pczo

5° TORNADO 59 C. Luna ½ cbza

6° ILUMINADA TOSS 61 E. Zapata 1 ½ cpos

7° LUCIE 58 R. Argüello pczo

U° BEDUINA PEN 60 C. Zárate 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,45. Dividendo de la Combinada: $ 55,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,85. Dividendo de la Trifecta: $ 329,10. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: M. Méndez. Stud: Sol Naciente. Candidato de MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “EMILIA ROMAGNA” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BOCACCIO 58 R. Zapata

2° TUFILARO 58 S. Fernández 2 cpos

3° DON CICCIO 59 A. Bonada 2 ½ cpos

4° EL VALIENTE 60 E. Zapata pczo

U° ESCULAPIO 58 R. Argüello 1 cpo

No corrieron: (4) SAFIRO. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,60. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: JF. Enemigo de MDZ On Line.

5 ta carrera

Premio: “DARTH VADER” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DIÓGENES 57 D. Ledesma

2° BOHAMA 58 A. Marti 8 cpos

3° ETOILE DE PARÍS 57 C. López 4 cpos

4° BLACK PORTEÑA 52 E. Gaete 2 cpos

5° SUBVERSIVA JOHAN 57 S. Fernández ½ cpo

6° RUN LUH 55 S. Quinteros 7 ½ cpos

7° PAYPHONE 55 E. Flores 3 cpos

U° JUANA JUSTINA 55 J. Gómez 7 cpos

No corrieron: (1) WALESKA. Dividendo del Ganador: $ 2,90. Dividendo de la Combinada: $ 70,15. Dividendo de la Trifecta: $ 9,90. Dividendo de la Trifecta: $ 71,20.Tiempo: 1’ 20” 1/5. Por: Compasivo Cat y Pastry Glove, de 3 años. Cuidador: T. Salcedo. Stud: Ian Jesús. Enemiga de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “KING CANDY” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORLI DAY 58 N. Aguirre

2° SEXI DUBAI 58 R. Argüello ½ cbza

3° JOHNDORY 60 J. E. Alves S. 4 cpos

No corrieron: (1) MARCO LETHAL. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Tiempo: 33” 1/5. Cuidador: M. Rodríguez. Stud: Los Vecinos. Candidato de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “GO ALONE” - (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ACLAMADO DUBAI 59 S. Fernández

2° CAZCABEL 52 E. Gaete 6 cpos

3° LOS PASOS 59 D. Ledesma 2 cpos

4° YOCO EMBRUJADO N. Aguirre 6 cpos

5° LACTANTIUS 55 W. Escudero ½ pczo

6° COLUMBUS PRINCESS 11 cpos

7° MAKYMAN 59 A. Marti 5 cpos

U° RASTREADOR INC 57 C. López ¾ cpo

No corrieron: (4) SAILOR MOON. Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 14,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,60. Dividendo de la Trifecta: $ 31. Tiempo: 1’ 11” 4/5. Por: E Dubai y Acepticada, de 4 años. Cuidador: F. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Enemigo de MDZ On Line.

8va carrera

Premio: “COPADOR HOLIDAY” – (Cat. Interior) - 1200 metro

1° DERROCHO FURIA 57 S. Fernández

2° PORCHY 57 S. Quinteros 5 cpos

3° HUIXTAN 57 A. Marti 6 cpos

4° PUCHI 55 W. Escudero 2 ½ cpos

5° SENSE FITZ 55 E. Flores 6 ½ cpos

U° MI LINDO TORDILLO 57 C. López 22 cpos

No corrieron: (6) ETERNO HERO. Dividendo del Ganador: $ 5,05. Dividendo de la Combinada: $ 11,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 14,80. Dividendo de la Trifecta: $ 560,35. Tiempo: 1’ 13” 3/5. Por: Asiactic Boy y Derrochar, de 3 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos.

9na carrera

Premio: “BOREAL KEY” – (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LILAH LIN 59 C. López

2° ESCARAMUZA SCAT 57 J. Gómez 2 cpos

3° ADYRA 52 E. Gaete 5 ½ cpos

4° PETALS 55 W. Escudero 4 cpos

5° PRADA GIRL 53 S. Quinteros hocico

6° LARGANDO POR EL 55 E. Flores 3 cpos

U° PRIVILEGED 57 A. Marti 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,60. Dividendo de la Combinada: $ 4,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,15. Dividendo de la Trifecta: $ 39,35. Tiempo: 1’ 25” 3/5. Por: Lucky Island y China Nic, de 3 años. Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidata de MDZ On Line.

10ma carrera

Premio: “GALLEGO JUANCHO” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MISTER LETHAL 58 W. Escudero

2° SOÑADORA 60 L. Escudero ½ cpo

3° PEPINO PLEY 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

4° BOMBA PAINT 58 D. Ledesma ¾ cpo

5° STORM WILLOW 58 R. Becerra pczo

U° AVERTURERO HAUS 60 J. E. Ales S.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,05. Dividendo de la Combinada: $ 66,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 18,25. Dividendo de la Trifecta: $ 118,70. Tiempo: 19” 2/5. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

11ma carrera

Clásico: “CLAUSURA TEMPORADA CUADRERAS 2021” – (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUZ AMIGA 59 L. Escudero

2° DESEADA 58 R. Argüello 1 cpo

3° TUTUCA 59 C. Luna 1 cpo

4° CORTITO 58 R. Zapata 1 ½ cpos

U° QH FIRST SIX 60 C. Zárate 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,65. Dividendo de la Combinada: $ 6. Dividendo de la Trifecta: $ 2. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: G. Martínez. Stud: El Taller. Candidata de MDZ On Line.

12ma carrera

Premio: “FRANQUITO” – (Extraoficial) - 375 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SINAN 58 R. Zapata

2° SAMBADOR (*) 58 N. Aguirre distanciamiento

U° SAN MARTÍN 59 C. Luna 1 cpo

(*) Fue distanciado del 1ro al 2do puesto por las molestias ocasionadas a Sinan.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,55. Tiempo: 20” 3/5. Cuidador: A. Búcaro. Stud: JF. Candidato de MDZ On Line.