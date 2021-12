Hamilton sacude la Fórmula 1 con una contundente reflexión sobre Verstappen

El Gran Premio de Arabia seguramente será recordado por las diferentes situaciones que involucraron a los principales candidatos a quedarse con el campeonato de Fórmula 1: Lewis Hamilton y Max Verstappen. El inglés ganó una espectacular carrera, con ello empató a puntos al holandés y ambos se disputarán el título en la última carrera, el próximo domingo en Abu Dabi.

Sin embargo, el siete veces campeón realizó una dura reflexión sobre el piloto de Red Bull, que fue sancionado por las reiteradas maniobras polémicas que realizó en carrera. "Traté realmente de mantener la calma, algo que era realmente difícil. Me he enfrentado a muchos pilotos, me he cruzado con muchos personajes, pero algunos sobrepasan los límites, no aplican las reglas".

A standout moment in the 2021 championship uD83DuDC40#SaudiArabianGP uD83CuDDF8uD83CuDDE6 #F1 pic.twitter.com/6oFiWo0JU8 — Formula 1 (@F1) December 6, 2021

"Él (Verstappen) ha sobrepasado los límites, seguro. He tenido que evitar el accidente en muchas ocasiones con este tipo. No le importaba si no terminábamos, a mí sí", agregó. Hamilton ha ganado las últimas tres carreras, lo que le ha permitido meterse de nuevo en la pelea por el título y si lo consigue será el primer piloto en ganar ocho títulos, superando en uno a Michael Schumacher.

Por todo lo sucedido, la FIA se encargó de investigar el suceso de la vuelta 37 antes de llegar a una determinación, la cual fue una sanción de diez segundos para Max. No obstante, esto no fue lo único que se llevó de Arabia Saudita, ya que también fue castigado con dos puntos de penalización en su licencia, con lo que acumula siete en los últimos 12 meses.