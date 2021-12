¿Mariano Werner campeón? El campeonato del Turismo Carretera se define en el escritorio

El campeonato del Turismo Carretera tuvo un cierre apasionante y Mariano Werner festejó su bicampeonato con Ford tras una dura carrera que puede definirse en los escritorios. Es que un toque entre Germán Todino y Mauricio Lambiris está siendo analizado por los Comisarios Deportivos (CD) teniendo en cuenta la consecuencia que tuvo en el uruguayo, uno de los "enemigos" del entrerriano.

El LCA Racing, apenas cayó la bandera a cuadros, realizó la denuncia por el toque que retrasó a Lambiris y los CD no se expidieron al respecto. Si recargan a Todino, la carrera quedará en manos del charrúa quien le quitaría el título a Werner. Es por eso que la decisión será clave para saber si el "Zorro" mantiene el "1" o si se marcha para Uruguay.

"Hice lo que pude. Puedo admitir el error de alguien que está peleando el campeonato conmigo, pero no corresponde que Germán haga esa maniobra. No me dio la posibilidad de pelear el campeonato como correspondía. El golpe fue fortísimo y me perjudicó, está claro en los parciales, que perdí ritmo", explicó más tarde el uruguayo.