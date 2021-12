Hamilton, Verstappen, acusaciones cruzadas y un tenso momento en el podio de la Fórmula 1

Lewis Hamilton se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 y llegará con los mismo puntos que Max Verstappen a Abu Dhabi. Sin embargo, ambos pilotos fueron llamados a declarar por los diferentes incidentes que protagonizaron en pista y se desconoce si alguno deberá asumir algún tipo de sanción.

Uno de los momentos más tensos de la competencia fue cuando Red Bull le avisó a su piloto que debía dejar pasar al británico, por haberlo dejado sin pista vueltas antes, y se tocaron. Esta situación fue aclarada por el de Mercedes que aprovechó para tirarle un dardo a su gran rival durante la temporada.

"A mi no me han dado la información de que me iba a dejar pasar. Iba lento y parecía que hacía una prueba de frenada. Estaba intentando dejarme pasar antes de la zona de DRS y no soy estúpido. Pero en ese momento era muy confuso", reconoció en declaraciones a DAZN F1.

Sus dichos llegaron a oídos del neerlandés quien recogió el guante y redobló la apuesta: "Pasaron muchas cosas con las que no estoy completamente de acuerdo, pero es lo que hay. Afortunadamente los aficionados tienen la mente clara sobre las carreras, porque lo que pasó hoy es increíble".

"Este deporte se trata más de sanciones que de carreras. Para mí, esto no es la Fórmula 1. Pero al menos los fans lo disfrutaron, y lo di todo hoy, pero claramente no lo suficientemente rápido, pero aún así estoy contento con el segundo puesto", expresó y su equipo salió a defenderlo diciendo que "no hizo un 'brake test' con Hamilton".

Antes de las declaraciones cruzadas, no hubo saludos, ni brindis, como tampoco miradas. Esta situación generó un clima muy tenso y quedó en claro que se terminó la cordialidad. De hecho, una vez que recibieron los premios, Verstappen se fue del podio y dejó a los hombres de Mercedes solos en la celebración.