De un ídolo de Boca Juniors a otro: la tajante frase de Juan Román Riquelme a Martín Palermo

Juan Román Riquelme y Martín Palermo son sin lugar a dudas dos de los grandes ídolos con los que cuenta Boca Juniors a través de su rica historia. EL Topogigio cuenta con 11 trofeos en sus vitrinas: 5 Campeonatos de Primera División, 1 Copa Argentina, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores y 1 Recopa Sudamericana. Por su parte, el Titán ostenta 13: 6 Campeonatos de Primera División, 1 Copa Intercontinental, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Sudamericanas y 2 Recopas Sudamericanas.

No es ningún secreto que los jugadores no conllevan una relación de amistad, pese a haber compartido muchos años en el mismo vestuario. "Siempre lo dije, somos distintos, y a veces para formar una amistad tenés que tener ciertas cosas, pensar o ser de una manera compatible. No es que que no podíamos convivir, sino que no somos amigos. No compartiremos una comida o ir a la casa del otro. Pero convivimos en el área de trabajo y en eso fuimos más profesionales de los que muchos creen", comentó Palermo.

"Riquelme me dijo que en cualquier momento que necesite algo de Boca que lo llamara. Esa es la charla que podemos llegar a tener entre dos personas que convivimos durante muchos años a nuestra manera", manifestó el goleador.

"Estuvimos más cercanos en los inicios, cuando empezamos a ganar todo. Después él se fue a Barcelona y yo a Villarreal, pero cuando él fue a Villarreal vivió en la casa que yo tenía en España. Y cuando yo volví a Boca seguimos conviviendo", expresó el Titán.