El recuerdo del Flaco Schiavi con la camiseta de Boca que emocionó a todos

El exfutbolista Rolando Schiavi, símbolo de una época dorada de Boca Juniors en la que acumuló títulos internacionales y a nivel doméstico, recordó hoy al equipo campeón invicto del Apertura 2011 a una década de esa conquista y admitió que fue "un logro especial" por haberlo conseguido en el epílogo de su carrera.



"Le di mucha importancia a ese título por varias razones. Boca no venía bien en el torneo anterior y era un desafío volver al club a mis 38 años. Muchos pensaban que llegaba de última, para retirarme, y haber jugado todos los partidos fue espectacular, único", subrayó Schiavi en una entrevista que concedió a Télam.



Schiavi, nacido en Lincoln, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, el 18 de enero de 1973, repasó una conquista "Xeneize" que tuvo aristas destacadas y se produjo el 4 de diciembre de 2011 en "La Bombonera" luego de un triunfo sobre Banfield por 3 a 0 con dos goles de Darío Cvitanich y otro de Diego "Burrito" Rivero que posibilitó la coronación en la fecha 17, dos antes del final.



Ese equipo dirigido por Julio Falcioni tenía como figura estelar a Juan Román Riquelme en su última conquista oficial en el club, también participó Sebastián Battaglia, el actual DT boquense que elevó su récord a 17 títulos siendo el más ganador de la historia de Boca, y otros destacados como Walter Erviti, Agustín Orión y Clemente Rodríguez, más un juvenil Leandro Paredes, en la actualidad rodeado de estrellas en el Paris Saint Germain (PSG) de Lionel Messi.



"Se formó un grupo muy fuerte, nos llevábamos bien tanto adentro como afuera de la cancha y eso fue clave para alcanzar el título. Haber salido campeón con Boca a los 38 años fue algo único, fue espectacular para mí y para la gente que me lo demostraba en cada partido", explicó el "Rolo" Schiavi.



El exaguerrido marcador central tuvo dos ciclos en Boca. El primero y más fructífero entre 2001 y 2005, período en el que ganó los torneos Apertura 2003 y 2005, la Copa Libertadores 2003, la Intercontinental 2003 ante el poderoso Milan italiano, las Copas Sudamericanas 2004 y 2005, y la Recopa Sudamericana 2005.



En su segunda etapa, entre 2011 y 2012, participó de las conquistas del mencionado Apertura 2011 y de la Copa Argentina de 2012.



En ese equipo de 2011 conducido por Julio Falcioni, luego de un primer semestre flojo, Boca sumó como refuerzos a Agustín Orión, Sebastián Sosa, Franco Sosa, Cvitanich y Schiavi, proveniente de Newell's, mientras que regresaron de sus préstamos Facundo Roncaglia y Leandro Gracián.



Boca se coronó campeón merced a una sólida estructura defensiva en la que sobresalía Schiavi acompañado por el chaqueño Juan Manuel Insaurralde, con Riquelme determinante durante la mitad del campeonato, ya que luego sufrió una lesión que lo tuvo a maltraer, y una campaña perfecta que incluyó 12 triunfos y siete empates, con 25 goles a favor y apenas seis en contra, cifra récord en torneos de 19 fechas.



"Cuando regresé a Boca le dije al chaqueño Insaurralde que lo iba a sacar campeón. Siempre que uno juega quiere ser campeón y ese plantel tenía todo para lograrlo. En la pretemporada que hicimos en Brasil ya nos dábamos cuenta que podíamos lograr algo importante", resaltó Schiavi.



Ese título conseguido por Boca antes del final (le sacó 12 puntos de ventaja a los cuatro segundos: Racing, Vélez, Belgrano y Colón) con una formación sólida que llegó a estar 29 partidos sin conocer la derrota tuvo otro condimento especial e histórico: River Plate jugó toda la temporada 2011/2012 en la B Nacional luego de haber descendido por única vez y no hubo superclásicos durante más de un año.



"Nosotros pensábamos en Boca y nada más, en ese sentido creo que éramos muy profesionales. No nos fijábamos dónde estaba River, sólo lo que debíamos hacer nosotros para ganar el título", confesó finalmente Schiavi en la charla con Télam.



El "Rolo" tuvo asistencia perfecta en los 19 partidos del campeonato junto a Orión, Erviti, Roncaglia y Clemente Rodríguez, seguidos de cerca por Pablo Mouche con uno menos.



La tarde de la consagración Boca formó con Orión; Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Clemente Rodríguez; Rivero, Leandro Somoza, Erviti y Cristian "Pochi" Chávez; Mouche y Cvitanich. En el segundo tiempo ingresaron Riquelme, Matías Caruzzo y Nicolás Colazo.



Su rival, Banfield, dirigido por Ricardo La Volpe, alistó a Cristian Luchetti; Santiago Ladino, Alejandro Delfino, Víctor López y Nicolás Tagliafico; Jonatan Gómez, Ezequiel Carboni, Marcelo Quinteros y Juan Eluchans; Facundo Ferreyra y Hernán Darío López. Luego ingresaron Gustavo Toledo, Rodrigo Pepe y Julián Guillermo.