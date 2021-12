River confirmó la noticia más esperada con una imagen que encendió a los fanáticos

El 8 de diciembre, un día antes de la gran fiesta que se realizó en el Monumental para recordar la final de Madrid, Marcelo Gallardo encabezó una conferencia de prensa para anunciar que seguía en River. "Elijo seguir estando. Es una elección. Merezco seguir estando un año más", expresó aquel mediodía pero faltaba algo muy importante para cerrar el vínculo, su firma.

Y eso se produjo este miércoles. Con fotos junto a la nueva dirigencia electa, el Muñeco puso el gancho y formalmente acordó su continuidad en Núñez. "Esta tarde, en el Monumental, Marcelo Gallardo se reunió con las autoridades del Club encabezadas por el Presidente @JorgeBrito y firmó su contrato con River hasta diciembre de 2022", escribieron en las redes sociales.

En segundos, la publicación se viralizó y se transformó en tendencia teniendo en cuenta que era la foto que el mundo River deseaba ver. Antes del posteo, TyC Sports emitió una nota exclusiva con el Muñeco donde contó el motivo de su elección: "Mi decisión la terminé tomando con felicidad, con un rasgo muy sentimental y también por la respuesta que vi en mis jugadores".

"Me parece que involucrarme en un proceso largo, después de haber pasado cierta etapa, no era lo que me iba a hacer bien a mí, sino estímulos cortos. Ver cómo lo voy llevando. Prefiero el estímulo corto antes que volcarme a un proceso largo, que me tengo que preparar de una manera, que hoy no estaba preparado", explicó sobre la decisión de firmar por un año.