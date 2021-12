Riquelme mostró las obras en la Bombonera y llenó de ilusión al mundo Boca

Luego del ataque de Daniel Angelici hacia su persona y gestión, Juan Román Riquelme optó por aparecer en un video que fue compartido en las redes sociales donde mostró parte de las obras que se están realizando en La Bombonera y saludó a los fanáticos por las fiestas.

"Hoy 22 de diciembre estamos en el jardín de casa, arreglándolo. Espero que los bosteros pasen unas lindas fiestas y que disfruten mucho. ¡Les mando un beso grande, felicidades!", dice el vicepresidente mientras toma mates con la imponente popular como fondo.

Román pasó por el patio de su casa para ver los avances de las obras del nuevo drenaje de la Bombonera y desde allí les envió sus deseos de felices Fiestas a todos los hinchas xeneizes.



uD83CuDF84 uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/WgNR0GFOd9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 23, 2021

Horas antes, la cuenta oficial de club mostró detalles de los trabajos para la renovación integral del drenaje del campo. El nuevo sistema tendrá tubos cada tres metros que se pondrán varios metros bajo tierra y no sería necesario el mantenimiento. Florentino Verón, responsable de supervisar los trabajos, destacó que "por ahora en el sector que trabajamos nos encontramos con eso. Los caños ya no funcionaban, estaban cortados, no filtraban. El sistema era obsoleto".

La intención es que para el 15 de febrero (o antes) ya esté disponible nuevamente para hacer de local. Obviamente, esto dependerá de cómo evolucionen los trabajos y que la lluvia no sea un factor de retraso. Ante esto podría tener que buscar una nueva sede en caso de que no se concluyan las obras en su cancha.