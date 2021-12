El venenoso tuit con el que Caruso Lombardi destrozó al hijo de Chiqui Tapia

Por la final del Reducido del torneo de la Primera Nacional, Barracas Central venció a Quilmes por penales y se adjudicó el ascenso al próximo torneo de la Liga Profesional. Iván Tapia, hijo de Claudio, pateó y convirtió el primer penal de la serie. En medio de los festejos le dedicó el triunfo a "Ricardo, un amigo".

"Dejame dedicárselo en especial a un amigo, Ricardo, que estuvo hablando mal de este grupo y de este club. Dijo que estaban todos arreglado. Saludos para Ricardo que debe estar un poco enojado", disparó con respecto a los dichos de Caruso Lombardi días atrás.

Como era de esperarse, la respuesta del director técnico no se hizo esperar. "RICARDO hay muchos, apellido ? Con huevos hay pocos , la final normal , lo anterior para llegar tristísimo para el fútbol argentino , muchos lame botas , yo no , igual felicitaciones BARRACAS , se dio lo esperado,Ivan porque no jugaste las finales ( pechito frio) gracias papa.ja.", publicó en la red social twitter.

Luego de un torneo lleno de polémicas y de perder la final por el primer ascenso ante Tigre en cancha de Banfield, el Guapo se quedó con el segundo ascenso que otorga la categoría y disputará el 2022 en la máxima categoría de nuestro fútbol.