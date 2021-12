El jugador que sueña con el llamado de Juan Román Riquelme

Adonis Frías, actual defensor de Defensa y Justicia, vivió un gran 2021. En el Halcón se consagró campeón de la Copa Sudamericana, donde además fue elegido parte del equipo ideal certamen, y de la Recopa Sudamericana, venciendo nada más y nada menos que a Palmeiras, en Brasil.

En diálogo con diario Olé, el zaguero central manifestó: "Nunca me llamaron y no sé si pasará en algún momento. Es un sueño que tengo, pero de acá a que pase, hay un estrecho. A mi también me gustaría ir a Europa, es otro sueño que tengo".

"Creo que estamos entre los cinco mejores. Este 2021 fue todo de Defensa. Ganamos dos títulos internacionales, llegamos a Octavos de Libertadores, clasificamos a una copa para 2022 y terminamos subcampeones de la Liga", expresó, con respecto a los títulos internacionales y el gran torneo realizado por su equipo.

2021, EL AÑO de nuestra vidahttps://t.co/serbBoSiF4 pic.twitter.com/fhr4NSyicC — Defensa y Justicia (Seguí cuidándoteuD83DuDE37) (@ClubDefensayJus) December 15, 2021

Y agregó: "Si vamos a los números, fuimos el mejor equipo argentino del año. Aunque todos se quedan con River y Boca, que también lograron cosas. Este club puede ser cada vez más grande. Al comienzo, me propuse con Seba mejorar e ir creciendo. Y hoy me siento mucho más maduro y centrado".

Para sentenciar, se refirió al triunfo ante River Plate en el estadio Monumental: "Disfruté porque le ganamos al campeón, en la cancha de ellos, con su gente. Y porque necesitábamos sumar los tres puntos para conseguir la clasificación a la Sudamericana 2022".