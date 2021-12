Un escandaloso audio de Lewis Hamilton sacude la Fórmula 1

Lewis Hamilton perdió su octavo mundial en la última vuelta en Abu Dabi. La carrera se reanudó a falta de una vuelta tras el coche de seguridad por el accidente de Nicholas Latifi, Mercedes decidió no entrar a cambiar las ruedas del británico pensando que no daría tiempo a reanudarse., pero sí hubo tiempo, el suficiente para que Max Verstapppen lo superara.

Luego del frenético desenlace, el equipo alemán realizó un contundente reclamo y este lunes se viralizó un audio del británico quien no duda en apuntar contra Red Bull con una fuerte acusación. "Esto está siendo manipulado", expresa el siete veces campeón, no entendiendo la decisión de los comisarios deportivos.

Inmediatamente después de cruzar la meta, Peter Bonnington dijo: "Estoy sin palabras, Lewis, absolutamente sin palabras". Lewis no respondió en la vuelta de desaceleración y no se dijo nada más hasta que el ingeniero le recordó, demasiado tarde, que se suponía que tenía que aparcar en la parrilla.

Después de detenerse en el parque cerrado en lugar de en la recta principal del circuito Yas Marina, se quedó sentado en el coche durante dos minutos completos, ordenando sus pensamientos antes de salir. De manera indirecta Hamilton señaló al equipo Red Bull y a Christian Horner, que protestó en varias ocasiones a Masi para que los rezagados pasaran al safety car.

Quien se ubicó del lado de Mercedes, declarando algo similar, fue Lando Norris (McLaren): "Obviamente, fue hecho para ser una pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado", sostuvo en declaraciones publicadas por medios británicos. "Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidir", sentenció.