La dura frase de González que desconcertó a todo el mundo Boca Juniors

Boca Juniors ganó, gustó y goleó ante Central Córdoba, en la Bombonera, en el último encuentro del año de la Liga Profesional de Fútbol argentino. El Xeneize se quedó con los tres puntos en casa por 8-1 y vivió una verdadera fiesta. No sólo festejó el triunfo, sino que además presentó la Copa Argentina ante sus hinchas, salió campeón en reserva, en el fútbol femenino y, como si fuese poco, se suma que hoy es el Día del Hincha de Boca.

Diego González, quien ayer se anotó en el tanteador con el cuarto gol del partido a poco para el entretiempo, realizó una fuerte autocrítica. En medio de los festejos realizados, el mediocampista apuntó a la actitud que debe cambiar el grupo de cara a la próxima temporada 2022.

"Hay que replantearse muchas cosas, nosotros desde adentro más que nada. Sabemos que Boca pasan estas cosas. Es tan grande que no todo lo que se dice es verdad, nosotros muchas veces nos reímos y nos cargamos por las cosas que inventan. No quiere decir que no hayan otras cosas que sean verdad, pero hay muchísimas cosas que son inventadas", comenzó el Pulpo.

#LPFxTNTsports | ¡Cabezazo de Pulpo! Diego González entró a la carrera y conectó de arriba para clavar el 4-0 de Boca sobre Central Córdoba. pic.twitter.com/zESaYDOFVJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 12, 2021

Y agregó: "Nosotros tenemos que tratar de empezar a ser un equipo y dejar de ser un grupo. Hoy somos un grupo de trabajo y tenemos que empezar a ser un equipo dentro y fuera de la cancha"