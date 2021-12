A qué hora y cómo ver en vivo al Aston Villa de Dibu Martínez, los Denver Nuggets deFacundo Campazzo y más

Desde las 17 se reanudará la última jornada del torneo de la Liga Profesional de Fútbol argentino. Además, el Aston Villa de Emiliano Martínez visitará al Liverpool desde las 12 y los Denver Nuggets de Facundo Campazzo visitarán a San Antonio Spurs, desde las 22.30. A continuación la agenda completa.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Argentinos vs Sarmiento TNT

17:00 Patronato vs Gimnasia LP SPACE

17:00 Racing vs Godoy Cruz FOX SPORTS PREMIUM

17:00 Rosario Central vs Huracán TV PUBLICA

17:00 Unión vs Colón TNT SPORTS

19:15 Atlético Tucumán vs River FOX SPORTS PREMIUM

22:00Boca vs Central Córdoba TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

09:30 Manchester City vs Wolverhampton ESPN

12:00 Liverpool vs Aston Villa ESPN

14:30 Norwich vs Manchester United ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Espanyol vs Levante DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

12:15 Alavés vs Getafe DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Valencia vs Elche ESPN 3

SERIE A

11:00 Fiorentina vs Salernitana ESPN 3

14:00 Venezia vs Juventus ESPN 2

BUNDESLIGA

11:30 Bochum vs Borussia Dortmund ESPN 2

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

20:00 Superfinal: San Lorenzo vs Boca DIRECTV SPORTS TV PUBLICA

NBA

22:00 Miami Heat vs Chicago Bulls NBA LEAGUE PASS

22:30 Philadelphia 76ers vs Golden State Warriors ESPN 3 NBA LEAGUE PASS

22:30 San Antonio Spurs vs Denver Nuggets NBA LEAGUE PASS

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:00Final: Portland vs New York City

17:15Final: Portland vs New York CiryESPN Extra

BOXEO DE PRIMERA

23:59 Pablo Corzo vs Carlos Galvan / Jose Angel Rosa vs Walter Roca Rivero / Gabriel Corzo vs Martin Ruiz TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

11:00 Regatas vs Olímpico TYC SPORTS

TOP 12 DE LA URBA

16:30 Final: SIC vs CUBA ESPN 3

ESPN KNOCKOUT

23:59 Nonito Donaire vs Reymart Gaballo ESPN 2

F1 | GP ABU DHABI

09:00 Clasificación ESPN 2

SUPERBIKE ARGENTINO

15:00 Final categorías TYC SPORTS

POLO: ABIERTO DE PALERMO

16:30 Final: La Natividad vs La Adolfina ESPN 2

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

19:10 Boca Juniors vs Universidad de Concepción DIRECTV GO DIRECTV SPORTS 2 / 1612

22:10 Nacional vs Sao Paulo DIRECTV GO DIRECTV SPORTS 2 / 1612

UFC 269

20:00 Charles Oliviera vs Dustin Porier ESPN 2

BOXEO

23:00 DIRCTV Boxing Show DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

23:30Tomoki Kameda vs Yonfrez Parejo SPACE