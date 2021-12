El contundente mensaje de Rodolfo D'Onofrio a Juan Román Riquelme a horas de salir campeón de la Copa Argentina

Como todos los 9 de diciembre, desde hace tres años y hasta la eternidad, los hinchas de River Plate festejarán sin importar el presente de su equipo. Rodolfo D'Onofrio, quien está a punto de finalizar su octavo año de gestión en el club, se hizo presente en los festejos y recordó al vice de Boca Juniors.

El por ahora presidente del Millonario aseguró que se comunicará con el ídolo Xeneize para felicitarlo por la obtención de su nuevo título, tal y cómo lo hizo él en la obtención de la Liga Profesional de Fútbol hace unas semanas atrás cuando el Millonario goleó a Racing Club en el estadio Monumental.

"Como jugador fue extraordinario, una cosa maravillosa que siempre lo hubiese querido tener con la camiseta de River porque tiene el nivel y la calidad que nos gusta a los riverplatenses. Tengo una gran admiración como jugador por él", se sincero D'Onofrio.

Según contó en más de una ocasión, Juan Román Riquelme estaría en deuda con el mandamás del Millonario, por una apuesta que nunca cancelada: "Cuando hicimos esta apuesta era jugador, no era dirigente. Como dirigente apuestas no hago, con un amigo lo hago, pero entre dirigentes no".